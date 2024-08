Ginnastica: Ginevra Pascarella è nella Squadra Nazionale Junior!

Si tratta di un risultato mai ottenuto dalle ginnaste della nostra regione, che ha però visto crescere negli ultimi anni il tasso tecnico delle atlete di casa nostra, testimoniato dalla conquista di alcuni titoli nazionali di specialità e di categoria, evento impensabile solo alcuni anni fa.

Questo è stato possibile per i grandi sacrifici fatti dalle nostre ginnaste che per poter competere ai massimi livelli si sono rivolte a prestigiose società nazionali risiedendo quasi sempre fuori dalla nostra regione, con notevole impegno sia da parte loro sia da parte delle società e delle famiglie.

Ginevra, nata agonisticamente alla Gym Aosta, si è così trasferita dalla Gym alla Ritmica Piemonte di Torino e si allena anche a Desio, partecipando a eventi sportivi nazionali di rilievo.

La Federazione, affidando l'organizzazione dell'attività addestrativa della Squadra Nazionale Junior di Ginnastica Ritmica in preparazione ai Campionati Europei 2025 alI'ASD Eurogymnica Torino, ha così individuato su indicazione della D.T.N./GR prof.ssa Emanuela Maccarani i nominativi delle ginnaste convocate per il Progetto Squadra Junior per il periodo settembre-dicembre 2024.

Con frequenza addestrativa di sei giorni la settimana a Settimo Torinese, al Pala 200 sotto il coordinamento della Società Eurogymnica Torino, le tecniche nazionali Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro alleneranno le ginnaste di categoria Junior: Flavia Cassano della Iris Giovinazzo, Elisa Maria Comignani dell’Armonia d’Abruzzo, Chiara Cortese dell’Eurogymnica, Virginia Galeazzi dell’Aurora Fano, Sophia Maria Militello della Gymnasium Gravina, Anna Russo dell’Eurogymnica Torino, Valdifiori Elisabetta della Cervia Ginnastica Ritmica e per l’appunto la “nostra” grande Ginevra Pascarella.

Non possiamo far altro che complimentarci con Ginevra per l’eccezionale traguardo raggiunto augurandole di mantenere la forma raggiunta dopo anni di impegno agonistico.