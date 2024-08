ENDURANCE: SIMONA CAPOZZA VINCE LA CEI2** DI JULLIANGES, BENE LE AMAZZONI VALDOSTANE

Valle d’Aosta con i suoi binomi trionfa al Raid des Pèlerins, in Francia, a Jullianges. I portacolori dell’endurance made in VdA erano rappresentati dalle scuderie dell’Equi.Libres Mont Blanc e da Cavallo e Natura. Percorsi difficili, tecnici e il caldo e l’umidità a rendere tutto più ostico, non hanno fermato le nostre amazzoni che hanno raccolto ottimi risultati in un appuntamento importante e di livello internazionale.

Presenti all’appuntamento in terra francese anche il Capo Dipartimento Endurance FISE Massimo Nova e il Tecnico della nazionale Arnaldo Torre con il veterinario Nicola Pilati a seguire e studiare i binomi italiani in gara.

Nella CEI3* di 140 km le sorelle Giorgia e Martina Pisano (Equi.Libres), in sella rispettivamente a AMH Hassan e Monello Alfabia, hanno chiuso in "topten" rispettivamente al 7° e 8° posto, mentre nella CEI2* 70+70 km di due giorni splendida la prestazione di Simona Capozza (Cavallo e Natura) che con Ghada de Villoresi è l’unica a concludere e a salire il podio più alto della categoria.

Le sorelle Pisano all'arrivo

La CEI2* CIM di 120 km, prova valida come test event del Campionato del Mondo giovani cavalli di 8 anni 2025, sono stati 51 i cavalli alla partenza. La valdostana Lisa Rocher (Equi.Libres) con Benemir des Egas ha chiuso una buona gara al 29° posto.

Un ottimo bottino quindi per le amazzoni valdostane che portano alto il nome della Valle d’Aosta e cha hanno saputo ben interpretare il percorso difficile chiudendo positivamente le impegnative gare

di Jullianges dove, ricordiamo, l'Endurance équestre Rhône-Alpes Auvergne organizzerà i FEI Endurance World Championship for Young Horses 2025 e gli European Championship for Young Riders 2026.