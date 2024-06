Ritmica: Sveva Ottobon, MariaPaola Rigo, Angelica Brunetti e Anna Gusulfino al vertice delle gare nazionali di Rimini

Sono iniziate martedì 25 giugno le finali nazionali di ginnastica, tradizionale appuntamento di fine stagione che si svolge a Rimini. Dalle prime gare di “Ginnastica in Festa” sono arrivati subito risultati di rilievo per il Club des Sports.

Questo pomeriggio (venerdì) splendida prestazione per Sveva Ottobon, argento alle clavette nella gara LD - Junior 1. L’esibizione della valdostana è valsa 12.550 punti e le ha permesso di concludere tra Ludovica Montanari (Ritmica Seregno; 12.600) e Angelica Gilioni (Gymnica Terni; 12.500). Ottavo posto per Anna Montecchi (11.925). Sveva Ottobon ha inoltre partecipato alla finale al cerchio; ha realizzato 12.475 punti e concluso al quinto posto nella gara vinta da Ginevra Costa (Ginnastica Virtus; 12.825). In classifica generale, sesta Sveva Ottobon (25.050), 21a Anna Montecchi (24.475) e 22a Viola Ottobon (24.450); vittoria di Ginevra Costa (Ginnastica Virtus; 25.875).

INDIVIDUALI LD - Club des Sports grande protagonista tra le Allieve quarta fascia. Nella classifica generale terzo gradino del podio per MariaPaola Rigo (26.350), pari merito con Chiara Maggio (Polisportiva Carignano). Ai primi due posti Linda Trabattoni (Ginnastica San Giorgio; 26.600) ed Erika Bertello (Carignano; 26.450). Quarta Angelica Brunetti (26.175) e settima Anna Gusulfino (26.075). Risultati positivi anche nei singoli esercizi, con cinque finali conquistate su sei prove disputate. Titolo alle clavette per Angelica Brunetti, capace di realizzare un punteggio di 13.125 e di precedere Giorgia Orlando (Ritmica Kolbe; 13.075) ed Erika Bertello (Carignano; 12.800). Sesta MariaPaola Rigo (12.425). Al cerchio secondo e terzo gradino del podio per Anna Gusulfino (12.800) e MariaPaola Rigo (12.750), nella prova vinta da Linda Trabattoni (Ginnastica San Giorgio; 12.950). Decima Angelica Brunetti (10.200).

INDIVIDUALI LC2 - Nelle Allieve seconda fascia, ottavo posto alla palla per Elenoire Ollier Chaissan che in finale ha realizzato 9.700 punti, nella prova vinta da Alysea Bianco (Judo Azzurro; 10.850); 31° posto nella generale. Nelle Senior 1, 85° posto complessivo per Alessia Fratini, che si è piazzata 66a al cerchio e 40a alla palla. Nelle Allieve 4 Alessia Masoaro ha centrato la finale al cerchio, conclusa all’ottavo posto; 51a al cerchio e 64a nella generale. Ottava nella finale clavette Melissa Mastroianni, dopo il 17° posto alla palla e il 19° nella generale. Celeste Ciurca, nella stessa categoria, si è piazzata 39a nella generale, con la 36a prestazione al cerchio e la 19a alla palla. Nella gara A3, 34° posto per Nicole Cassarino (18a al corpo libero e 20a alla palla).