Jumping Torgnon, si comincia a saltare il 5 luglio

Tutto pronto a Torgnon per accogliere i tanti binomi che da questo week end si alterneranno sui campi in sabbia in località Plan Plorion per l’apertura della stagione dell’equitazione alpina.

Dal 05 al 07 luglio 2024 si parte con il primo concorso nazionale A*** di salto ostacoli, montepremi 23mila euro, che vedrà confrontarsi complessivamente 240 binomi.

Il programma vede venerdì dal mattino l’avvio delle prime gare partendo da quelle addestrative per passare poi subito ai livelli Gold con le C140, 135, 130, Silver C125, 120 e 115 e a scendere fino alle gare di livello brevetti e debuttanti. Si continuerà poi il sabato e la domenica con un programma intenso e senza sosta tra grandi emozioni e adrenalina. Le gare sono valevoli per il campionato regionale.

Per il pubblico, oltre allo spettacolo in campo, non mancherà il grande capannone allestito per offrire ristorazione e relax.

L’ormai consolidata collaborazione tra il Comitato organizzatore ASD Torgnon Endurance, il Comune di Torgnon e la FISE VdA torna tra campi di sabbia e suggestivi percorsi sul territorio che saranno calcati da atleti di tutte le età per garantire un grande spettacolo tutto da ammirare.

Spazio, infine, domenica nel tardo pomeriggio alla gara goliardica, ma non meno impegnativa di quelle a cavallo, che offrirà una singolare Special Class Ciaspolata Jump per binomi bipedi! Un momento di socialità per chiudere intense giornate di gara con il sorriso.

PROGRAMMA EVENTI 2024 TORGNON CHEVAUX

5 - 6- 7 luglio – Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

12 -13 -14 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

19 -20 -21 Luglio – Trofeo Internazionale Grandes Montagnes - 6° Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE + Tappa MASAF.

25-26 -27 -28 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

1 -2 -3 - 4 agosto - Jumping Torgnon Nazionale A3*- Salto ostacoli

Come ogni anno tante immagini e informazioni delle giornate di gara potranno essere seguite sui profili Facebook e Instagram degli eventi:

Facebook.com/Torgnon-Endurance

Facebook.com/Jumpingtorgnon