Torgnon sempre più capitale dell’equitazione alpina da luglio ad agosto cinque week end di grandi eventi

Cinque week end dedicati all’equitazione trasformeranno Torgnon nella capitale alpina dell’equitazione nazionale e internazionale. Centinaia di binomi da tutta Italia e da diversi Paesi europei e non faranno tappa nella Valle del Cervino per un appuntamento immancabile.

L’ormai consolidata collaborazione tra il Comitato organizzatore ASD Torgnon Endurance, il Comune di Torgnon e la FISE VdA torna tra campi di sabbia e suggestivi percorsi sul territorio che saranno calcati da atleti di tutte le età per garantire un grande spettacolo tutto da ammirare.

La grande equitazione comincia il località Plan Plorion a Torgnon con il week end del 05-07 luglio 2024 con il primo concorso nazionale A*** di salto ostacoli. Il salto ostacoli sarà poi protagonista nei week end del 12-14 luglio, 25-28 luglio per chiudere con il 01- 04 agosto 2024.

Tutti i concorsi di jumping hanno montepremi da 23mila euro.

In campo si affronteranno ogni week end categorie Debuttanti L60 fino ad arrivare ai grandi appuntamenti Gold C140 e i Gran Premi C135, che vedranno nei campi di sabbia di Torgnon grandi binomi che lasceranno con il fiato sospeso pubblico e team accompagnatori. Appuntamenti che promettono grande adrenalina e istanti mozzafiato.

Grande attesa poi per il Gran Premio Jumping Torgnon – Cervino Paradise, GOLD C140, che chiuderà il ricco programma di concorsi di Torgnon.

Spazio, infine, alla gara goliardica, ma non meno impegnativa di quelle a cavallo, che nelle domeniche dei 4 week end offrirà una singolare Special Class Ciaspolata Jump per binomi bipedi! Un momento di socialità per chiudere intense giornate di gara con il sorriso.

L’appuntamento con il grande endurance sarà invece il 19-20-21 luglio 2024, con la 27° edizione del Trofeo “Les Grandes Montagnes”, una tra le più belle gare nel panorama dell'endurance internazionale. La morfologia del territorio rende il tracciato unico per panorami, difficoltà e caratteristiche tecniche. La 27esima edizione del Trofeo promette di essere una nuova occasione di confronto tra grandi binomi della disciplina, con ingredienti che non mancano mai come il clima di amicizia e convivialità che da sempre caratterizza questa competizione.

Il “Trofeo Grandes Montagnes” è valido come 6° Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE, oltre che Tappa MASAF.

Categorie in gara - CEI1* 100 km, CEI1YJ* 100 km, CEI2*70+70 km, CEI2YJ* 120 km, CEI2* 120 km, CEN BR, CEN B, CEN A, Debuttanti.

PROGRAMMA EVENTI 2024

5 - 6- 7 luglio – Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

12 -13 -14 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

19 -20 -21 Luglio – Trofeo Internazionale Grandes Montagnes - 6° Tappa Coppa Italia Giovani Cavalli e Circuito FISE + Tappa MASAF.

25-26 -27 -28 luglio - Jumping Torgnon Nazionale A3* - Salto ostacoli

1 -2 -3 - 4 agosto - Jumping Torgnon Nazionale A3*- Salto ostacoli

Le gare di endurance e di salto ostacoli saranno valide per i relativi campionati regionali.

Come ogni anno tante immagini e informazioni delle giornate di gara potranno essere seguite sui profili Facebook e Instagram degli eventi:

Facebook.com/Torgnon-Endurance

Facebook.com/Jumpingtorgnon