8° Meeting regionale città di Chivasso

Sabato 8 giugno, sulla pista di Chivasso, si è svolto l'8° meeting regionale della città di Chivasso.

Nella gara degli 800 metri allieve, ottima prova per Martina Milani che migliora di un secondo il proprio tempo e, con il risultato di 2'19"19, ottiene il pass per i Campionati Italiani Allievi M/F in programma a Molfetta dal 5 al 7 luglio. Negli 800m al maschile, continua a migliorarsi lo junior Daniele Di Blasi, che taglia il traguardo in 2'04"42.

Nella categoria cadette, erano in programma i 1000 metri, dove Francesca Milani conclude al 5° posto in 3'18"04, con un netto miglioramento di ben 6 secondi.

Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35126/Index.htm