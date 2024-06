Club des Sports in evidenza alle Finali PGS di ritmica

Il club di Sarre ha partecipato alle gare di ginnastica ritmica organizzate dall’Ente PGS e disputate al Palasport Mirafiori di Torino.

PROMO A - Nella categoria Open, terzo posto per Aurora Bidese (prima al corpo libero e seconda alle clavette) e undicesima Eva Molitierno (quarta al corpo libero e undicesima al cerchio). Secondo posto al cerchio di Emilie Jacquin, seconda alle clavette Indira Rama, quinta alla palla Micol Dublanc, con il Club des Sports a occupare i tre gradini del podio nella prova al corpo libero, grazie a Chiara Feder, Indira Rama e Denise Chira. Nel collettivo Open (promo base) secondo posto per Dublanc, Mangaretto, Vout, Muraca e Brunello.

Tra le Esordienti 14° posto nella generale per Ludovica Bolici (sesta al corpo libero e nona alla palla); nelle “Mini” Rebecca Stevanoni si è piazzata 25a, con il tredicesimo punteggio al corpo libero e il quattordicesimo al cerchio; alla palla 14a Matilde Mangaretto. Nella “Propaganda”, sedicesima Noemi Cosentino (9a al corpo libero e 6a alla palla), mentre al cerchio sesto posto per Alice Brunello, settimo per Elisa Muraca e dodicesimo per Lucy Vout.

PROMO BASE 2 - Ottavo posto Open, grazie al miglior punteggio al corpo libero, per Norma Putignano; settima Sofia Orrù. Nella “Propaganda" 23a Jannet Laayali e 34a Rebecca Rosato.