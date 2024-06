Desandré, Grosjacques, e Matteotti (Gym Aosta) vincono al Torneo "Riviera delle Palme"

A Loano nei giorni 31, 1 e 2 ha avuto luogo il Torneo di Ginnastica Ritmica "Riviera delle Palme", che ha visto la partecipazione delle ginnaste Silver e Gold della Gym Aosta, guidate dalle allenatrici Giorgia Castagnera, Valentina Lampis e Alessia Toscano.

Molto buoni i risultati, con vittorie per Matteotti, Grosjacques, Desandré e altri 3 podi con Framarin, Scarpone e Squadra 5 Palle.

Individuale LC 2:

nella categoria Senior Claudia Matteotti si piazza al 1° posto (cerchio e palla) con punti 20.000





Categoria LC 1:

Fra le Allieve 1 e 2 Amanda Girasole si pone all’8° posto (corpo libero e fune) con il punteggio di 17.925

Fra le Allieve 3 e 4 Candice Grosjacques (corpo libero e cerchio) conquista il 1° posto con 20.200, 4° posizione per Viola Di Francesco (fune e clavette) con 19.850, 5° per Alessia Bordet (cerchio e clavette) con punti 19.800 e 11° per Swami Giovinazzo (cerchio e nastro) con 18.700.

Frale Junior 16° posizione per Arianna Riva (cerchio e clavette) con punti 16.525





Categoria LB 1:

fra le Allieve 1 e 2 Francesca Raso (corpo libero e palla) si pone al 4° posto con 18.700, seguita al 5° da Greta Iannino con 18.350 e da Greta Fumasoli con 15.950 agli stessi esercizi





Categoria LE:

Nelle Allieve 3 e 4 vittoria per Arianna Desandré (palla e clavette) che si piazza al 1° posto con 29.100, seguita al 5° da Ilenia Molinaro (cerchio, clavette e nastro) con 25.300

Fra le Junior podio al 3° posto per Marta Framarin (cerchio, palla e clavette) con punti 28.350, con Martina Crisopulli al 7° posto (palla e clavette) con 27.050, Emilie Marcellan (cerchio e palla) al 9° (cerchio e palla) con 26.775 e da Sara Sebastiani all’11° (cerchio e palla) con 25.925)

Fra le Senior podio al 2° posto per Aurora Scarpone (palla, clavette e nastro) con 27.050





Categoria LD:

Per le Allieve 3 e 4 Ginevra Fumasoli si piazza al 5° posto (palla e clavette) con 22.175, 8° posizione per Charlene Scarlatta (corpo libero e cerchio) con 20.975

Fra le Junior 14° posizione per Elisa Bottari (cerchio e palla) con punti 22.450





Nella categoria Gold alle 5 palle la squadra formata da Elisa Bottari, Martina Crisopulli, Marta Framarin, Emilie Marcellan, Ilenia Molinaro sale sul podio al 3° posto con 17.900.

Da segnalare anche la presenza in gara delle ex-Gym Aosta in forza alla Ritmica Piemonte: 1° posto all’individuale Gold Junior per Elodie Godioz con 52.600, 3° per Ginevra Pascarella con 49.950, 4° posto fra le Allieve 3 e 4 per Atfane Leyla con 41.150.

Si tratta di ottimi risultati che fanno ben sperare per le ormai prossime finali nazionali Silver di Rimini.