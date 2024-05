Enea Bortolotti Barrel sul podio della Giornata Azzurra di Revello (CN)

Enea Bortolotti Barrel vince la volata di gruppo per il terzo posto nella Coppa Val di Po’ – Giornata Azzurra, gara su Strada riservata agli Esordienti primo e secondo anno, disputata oggi a Revello (Cuneo).

Su un circuito di diecimila metri, da percorrere tre volte, dopo un primo giro ad altissimo ritmo, vanno in fuga il ‘secondo anno’ Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) e il ‘primo anno’ Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna). Dietro, il gruppo cerca di ricucire lo strappa, tentativo che fallisce, lasciando i due fuggitivi al comabndo; nell’ultima tornata è Lorenzo Soldarini che allunga e va a vincere in solitaria, in 53’16”, per coprire i 33 km del percorso, alla media di 37,171 km/h. secondo, sempre in solitaria, attardato di 55”, Nicolò Casalicchio, che s’impone nei ‘primo anno. Il gruppo si disputa il terzo gradino del podio e, con un ritardo di 3’25”, è Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) a mettere la ruota anteriore davanti a tutti: terzo assoluto e secondo nei ‘secondo anno’.

MountainBike

Terza prova del Campionato italiano di Società – 3° trofeo Campitello Bike, oggi, a Bucine (Arezzo), gara che vede Raphael Tremblan conquistare il podio e Paolo Costa e Joel Philippot sfiorarlo di un nonnulla.

Negli Allievi secondo anno, quarto posto, a 2” dal podio, per Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 1’16”) nella gara vinta da Marco Soprani (GagaBike; 44’21”) davanti a Alessandro Garbaccio (Oasi Zegna; a 30”) e a Giacomo Santoni (GagaBike; a 1’14”). Al 28° posto Lamberto Falchi (Gs Lupi).

Negli Allievi primo anno successo di Stefano Piras (Quiliano; 45’44”). Al 16° e 17° posto, per Gs Lupi, Piero Mantasia (a 4’46”) e Christian Faita (a 4’51”); 33° Cesare Fontanelli (Lupi).

Negli Esordienti secondo anno piazza d’onore per Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta), attardato di soli 23” dal vincitore, Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; 35’26”), con terzo Riccardo Bianchi (GagaBike; a 45”). Al 5° posto Joel Philippot (Gs Lupi; a 1’17”). In campo femminile s’impone Giorgia Sardi (Rive Rosse; 28’56”); 17° Arlyn Sposito (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donne primo anno è 6° Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 2’54”) gara vinta da Aurora Orrù; 29’16”). Al maschile s’impone Davide Quattrone (Rostese; 38’44”). In 14° posizione Federico Bruzzo (Gs Lupi; a 3’23”).

Nella classifica per Società, dopo tre prove, il Gs Lupi è sesto, a quota 351 punti, con al comando il GagaBike (965); 19° l’Orange Bike Team (164).