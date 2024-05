Ciclismo: Dal 17 luglio torna il 60° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta - Mont Blanc

La Società Ciclistica Valdostana, à deux mois de son départ, a dévoilé les villes d’étape du 60° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc pour coureurs Under 23. Le début sera mercredi 17 juillet, sur les routes françaises, avec le départ de Saint Gervais Mont Blanc et l’arrivée en montée à Passy (Plaine Joux). Le lendemain, jeudi 18 juillet, on rentrera en Vallée d’Aoste avec l'étape qui aura le départ de Verrès et terminera, en Piémont, à Borgofranco d’Ivrea. Le vendredi 19 juillet, ce sera le tour de l’étape avec départ de Sarre et arrivée en montée à Pré Saint Didier (Verrand). L’étape "clé" sera ensuite représentée par la Saint Vincent - Ayas (Champoluc), au programme le samedi 20 juillet. Conclusion, enfin, dimanche 21 juillet avec la fraction Valtournenche - Breuil Cervinia.

"Les soixante ans de notre course sont un objectif très important et, donc, ils devaient être fêtés dans le meilleur des façons - il a déclaré Riccardo Moret, le Président de la Società Ciclistica Valdostana - Nous avons donc mis en place cinq étapes aux contenus techniques et spectaculaires qui toucheront les territoires de la Vallée d’Aoste, du Piémont et de la France, confirmant le souffle international de la manifestation. Ce sera une édition "historique" et les surprises ne manqueront certainement pas".

17 juillet 2024: Saint Gervais Mont Blanc - Passy (Plaine Joux)

18 juillet 2024: Verrès - Borgofranco d'Ivrea

19 juillet 2024: Sarre - Pré Saint Didier

20 juillet 2024: Saint Vincent - Ayas (Champoluc)

21 juillet 2024: Valtournenche - Breuil Cervinia

The Società Ciclistica Valdostana , two months before departure, has unveiled the stages of the 60th Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc for Under 23. The debut will be Wednesday, July 17, on the French roads, with the departure from Saint Gervais Mont Blanc and the arrival uphill in Passy (Plaine Joux). The following day, Thursday, July 18, will return to Valle d'Aosta with the start from Verrès and will end, bordering in the nearby Piedmont, in Borgofranco d'Ivrea. Friday, July 19, instead, will be the turn of the stage with departure from Sarre and arrival uphill in Pré Saint Didier (Verrand). The "key" stage will then be represented by Saint Vincent - Ayas (Champoluc), scheduled for Saturday, July 20. Conclusion, finally, Sunday, July 21 with the Valtournenche - Breuil Cervinia.