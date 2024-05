Lanzada: Triplo evento di Corsa in Montagna!

Sabato 4 e Domenica 5 maggio le montagne di Lanzada (SO) si sono dipinte del tricolore ospitando, dopo 3 anni dall'ultima volta, i Campionati di Italiani di corsa in montagna Assoluti/Promesse/Juniores. La gara era valida anche come prima tappa dei Campionati Italiani di Società Assoluti, Promesse e Juniores. La seconda tappa del campionato sarà il 15 settembre a Casnigo (BG). Visto l'imminente campionato Europei di corsa in Montagna, il prossimo 2 giugno, i campionati tricolori di Lanzada serviranno a definire la squadra nel format Salita e Discesa. Durante la giornata del 4 maggio sempre sui percorsi delle montagne di Lanzada si sono

tenuti i campionati individuali e di società delle categorie Allievi e Cadetti e il campionato per regioni di corsa in montagna.

Ottima prestazione per Marco Magistro (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che agli Italiani di corsa in montagna categoria Allievi su un percorso di 4 km con un dislivello di 260 m si classifica 3°. La prestazione conferma l’ottima forma del ragazzo che aveva già dato una buonissima impressione al Vertical di Fénis

vincendo il titolo regionale assoluto e classificandosi 14°. Davide Gadin (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) si posiziona 30° con il tempo di 24’05”. Riccardo Chiolerio (2008, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 33° in 24’32”.

Sul percorso di 13km con 600 m di dislivello hanno gareggiato le categorie Sen/Pro sia maschili che

femminili. Nella gara vinta da Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) il primo valdostano tesserato per una società non valdostana è stato Henri Aymonod (1996, U.S. Malonno) classificatosi 6° con il tempo di

54’31”. Il primo tra i valdostani tesserati per società Valdostane è stato Joseph Philippot (2003, A.P.D. Pont- Saint-Martin) che al secondo anno di categoria promesse porta a casa il 47° posto con il tempo di 1h03’17”. Simone Dalle (2004, A.P.D. Pont-Saint-Martin) al primo anno di categoria si classifica 59° tagliando il









traguardo in 1h05’14”. Yannik Verraz (2001, A.P.D. Pont-Saint-Martin) e Fabrizio Lombard (1980, A.P.D. Pont- Saint-Martin) arrivano 100° e 101° in 1h12’45” e 1h12’53”. Al femminile buon posizionamento di Axelle Vicari (2003, CUS Pro Patria Milano) che è 14a con il tempo di 1h10’12”. Elisa Arvat (1988, A.P.D. Pont-Saint-

Martin) in 1h14’39” ottiene la 22a posizione. Laura Savant Levra (1989, A.P.D. Pont-Saint-Martin) arriva 28a in 1h16’48”.

Nei campionati di categoria Juniores maschile Etienne Verraz (2006, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è il migliore tra i valdostani classificandosi 19° in 33’13” sul percorso di 7km con 300m di dislivello. Secondo dei valdostani è Riccardo Matergia (2005, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che si classifica 38° in 35’34”. Mathieu Cretier (2006, A.P.D. Pont-Saint-Martin) è 42° in 37’31”.

I ragazzi del 2009-2010 (categoria cadetti) si sono fronteggiati lungo un percorso di 2500 m con 120 m di dislivello. A livello individuale il migliore della squadra è stato Christian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) classificato 9° con il tempo di 11'02. A seguire Semmi Mortara (2009, Atl. Sandro Calvesi) 25° in 11'41", Luca Beltramelli (2010, Atletica Monte Rosa Fogu Arnad) 31° in 11'49, Aimé Lombard (2009, A.P.D.

Pont-Saint-Martin) 57° in 12'29", Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) 69° in 12'47", Giacomo Suquet

(2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 75° in 13'08, Mattia Consol (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 81° in 13'29" e

Niccolò Bertino (2010, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 90° in 13'55".

Con 88 punti i Cadetti della Atl. Sandro Calvesi arrivano 4i nella classifica dei Campionati di Società Cadetti, 25esimi Atl. Monte Rosa Fogu Arnad (30 punti), l’A.P.D. Pont-Saint-Martin 38° (7 punti) e l'Atl. Pont Donnas 45eaima (1 punto). I tempi di Pivot, Mortara e Ronc sono stati presi in considerazione per il Campionato per Regioni Cadetti portando così la Valle d'Aosta al 5° posto a livello maschile.

Le cadette hanno affrontato un percorso leggermente differente con una lunghezza di 2300 m e un dislivello di 80 m. La squadra era composta da Julie Truc (2009, Atl. Cogne Aosta), la migliore delle ragazze arrivando 32a in 12'32", Giulia Framarin (2009, Atletica Cogne Aosta) 47a in 12’57”, Francesca Milani (2009, Atl. Cogne Aosta) che ha concluso la gara in 13'00 ottenendo la 49a posizione e Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) che ha chiusa la gara in 13'01" arrivando 50a.

I tempi ottenuti da Julie Truc, Francesca Milani e Abigail Martinet sono validi per il campionato per regioni e permettono di ottenere 34 punti e di far classificare la valle d’Aosta 6a.

La classifica finale Maschile e Femminile vede la Valle d'Aosta ottenere la 6a posizione.

Sul percorso di 1200 m dei campionati italiani di categoria ragazzi hanno gareggiato Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) classificato 20° in 8’17”, Lorenzo Vairos (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 32° in 9’12”,

Massimiliano Patracchini (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 36° in 9’34” e Diego Scaramuccia (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) 41° in 11’16”. Tra le ragazze ottimo posizionamento per Merilin Mortara (2011, Atletica Sandro Calvesi) che arriva 4a in 8’27”. 27° posizione per Ludovica Ferrari (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 9’42” e 39° posto per Aurora Mania (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) in 10’32”.

Nella categoria eso8M Ethan Ruffino (A.P.D. Pont-Saint-Martin) si classifica 11°. Nella categoria eso10F Giulia Bertino (Atletica Pont-Saint-Martin) è 20a.

II Milano Sprint Gala





Sabato 4 maggio, all’Arena Civica di Milano ha avuto luogo la seconda edizione del “Milano Sprint Gala”, meeting che prevede un ventaglio di gare che spaziano dai 100 m fino ai 400 m. Sono stadi diversi i valdostani che sono scesi in campo con ottime prestazioni.

Sulle gare corte maschili hanno gareggiato Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) impegnato nei 100 m e Gabriele Adorni (2002, Atl. Libertas Unicusano Livorno) nei 110 HS H106. Pascale ottiene un 11”58 che rappresenta la sua miglior prestazione stagionale sulla specialità e gli vale la 63a posizione in classifica

generale, mentre Adorni, nonostante dei problemi al blocco di partenza che l’hanno costretto a ricorrere la gara in solitaria, ha chiuso in 14”78 ottenendo la 2a posizione complessiva, il suo SB e il minimo, fissato a 15”10, per il “Challenge Assoluto su Pista”, fase di selezione per gli Italiani Assoluti di Atletica del 29-30

giugno a La Spezia, che si terrà a Brescia il 15-16 Giugno. Nei 200 m maschile sempre Maurizio Pascale ottiene la 31a posizione con 23”68.

Anche dai 400 m arrivano tempi che permettono di accedere al Challenge Assoluto: Eleonora Marchiando (1997, C.S. Carabinieri Sez. Atletica) e Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi), entrambe alla prima uscita sulla distanza quest’anno, hanno ottenuto il pass per il Challenge Assoluto (55”90) correndo

rispettivamente in 54”27 e 55”11 posizionandosi così 2a e 3a. Sulla stessa distanza hanno corso le due ragazze dell’Atl. Sandro Calvesi Camilla Sergi (2003), 16a in 1’01”00 (SB), e Lucrezia Meloni (2008), 17a in 1’03”38 (SB). Al maschile, sempre per l’Atl. Calvesi, ha corso i 400 in 55”38 alla sua prima gara,

classificandosi 32°, Michele Iurlaro (2005). Sui 400 HS H91 ha corso Jean-Marie Robbin (ASD Atletica Biotekna) che ha concluso la gara in 52”18 (SB) a soli 3 centesimi (52”15) dal minimo diretto per i

campionati Italiani Assoluti: il tempo gli ha permesso di vincere la gara e ottenere il minimo per i Challenge Assoluti. Al femminile, con gli ostacoli H76, a causa di problemi di cronometraggio durante la batteria, ad Elisabetta Munari non è stato assegnato nessun tempo anche se virtualmente sarebbe arrivata 4a in classifica.

Crema – CRL meeting – Bronze Lombardia - III Memorial E. Panzetti

Sulla pista del campo di Crema (CR) sabato 4 maggio alcuni allievi e juniores dall’ Atletica Cogne Aosta hanno preso parte al meeting “III Memorial E. Panzetti” del circuito Bronze Lombardia.

Nicole Dellio (2007) vince la gara dei 100m con 12”48, suo nuovo record personale, sfiorando così il minimo per i campionati italiani allievi fissato a 12”45. Giorgia Romeo (2006), nella stessa gara, arriva 13a in 13”78. Nella gara

maschile Luca Biondi (2006) arriva 26° con il personale di 12”07, mentre Samuel Zilio (2007) è 33° in 12”43. Nel lancio del disco donne (1kg) Kristen Goyet (2007) lancia a 29,18 m. Nei salti hanno gareggiato: nel lungo uomini Leonardo Marana (2007) è 5° con 5,70 m, mentre nella gara di salto in alto lo stesso Marana salta a 1,75 m ottenendo la 5° posizione e migliorando di 5 cm il suo precedentemente record di 1,70m. Nel salto triplo Eleonora Zoya (2008) balza a 9,27 m ottenendo così la 15a posizione.

CRL MEETING - Bronze Lombardia - Pavia (PV)

Domenica 5 maggio si è svolta al campo comunale di Pavia (PV) un altro meeting del circuito Bronze Lombardia. In gara atleti sia dell’Atletica Cogne Aosta che dell’Ateltica Sandro Calvesi. I valdostani che si sono confrontati sui 1500 m sono stati diversi: Leon Martinet (2005, Atl. Sandro Calvesi), alla sua prima uscita in pista dell’anno, con 4’01”48 si porta a

casa sia la vittoria sia il personal best togliendo quasi un 1” dal 4’02”38 dello scorso anno. Nella stessa gara Gabriele Saba (2006, Atl. Cogne Aosta) arriva 9° fermando il cronometro a 4’14”09. Etienne Mappelli (2007) è 18° in 4’25”26 e Laurent Cugnach (2008, Atl. Sandro Calvesi), alla prima esperienza sulla distanza, chiude la gara in 4’32”76

classificandosi 25°. Mathieu Barmasse (2007, Atl. Cogne Aosta) fa la miglior prestazione personale con il tempo di 4’53”36 arrivando così 32°. A livello femminile Sveva Nobili (2002, Atl. Sandro Calvesi) reduce da problemi fisici che

l’hanno afflitta nell’ultimo periodo riesce a chiudere la gara in 9a posizione con il tempo di 4’55”88. In 10a posizione si classifica Martina Milani (2007, Atl. Cogne Aosta) con il tempo di 5’00”82 togliendo 8” al precedente PB. Sylvie Vallet è 14a con il tempo di 5’06”39 alla sua prima prova su questa distanza. Nei 400 m Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) si piazza 20° con il nuovo PB di 52”92; il compagno di squadra Luca Biondi (2006) è 23° con 53”47 (PB), Andrea Aresca (2004, Atl. Cogne Aosta) si classifica 39° in 56”06 (PB). Nella gara femminile Sophie Vallet (2005, Atl. Cogne Aosta) arriva 35a con 1’09”30 (PB). Nei 400HS H91 Marco Lanteri (2006, Atl. Cogne Aosta) fa il PB in 1’01”75 arrivando 7°. Nella gara con gli ostacoli H84 Matteo Pagliarin (2007, Atl. Cogne Aosta) si classifica 4° in 1’00”51.Nella gara di lancio del Martello (3kg per la categoria Allieve e 4kg per quella assoluta) hanno gareggiato per i colori dell’ Atletica Cogne Aosta Yasmine Lucianò (2008, cat. Allieve) che è arrivata 3° tra le Allieve con il PB a 41,44m migliorandosi di quasi 3 m. Eleonora Zoja (2008, cat. Allieve) 4° con 38,63 m. Sempre per l’atletica Cogne Aosta con il martello da 4 kg Giulia Aresca (2002) lancia a 40,19 m classificandosi 7a.