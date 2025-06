Oltre 1.000 concorrenti di corsa intorno alla Gran Becca

L’anticipo a fine giugno, la nuova 70 chilometri a coppie e il passaggio sui sentieri esplorati lo scorso anno: la formula rivisitata di Cervino Matterhorn Ultra Race ha fatto centro. Al via della quarta edizione, in programma nella Valtournenche venerdì 27 e sabato 28 giugno, sono attesi oltre 1.000 concorrenti, impegnati in una delle quattro prove.

Per ammirare la bellezza della Gran Becca, arriveranno anche da Brasile, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, oltre che da Paesi più vicini come Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Francia, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca e Norvegia, per un totale di 30 nazioni. Tanti anche gli italiani, dal Piemonte e dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Liguria.

Grande curiosità attorno a CMUR70, la prova che attraverserà diversi tratti di ghiacciaio tra l’Italia e la Svizzera e che potrà essere corsa solo a coppie. Serviranno ramponcini, corda, casco, imbrago e kit da ferrata per passare il controllo del materiale obbligatorio (previsto durante il ritiro pettorali) e avventurarsi in alta quota. La gara, che prevede un dislivello positivo di 5.000 metri, partirà da Breuil-Cervinia alle 3 del mattino di venerdì 27 giugno. Il gruppo si dirigerà subito verso i rifugi Perucca Vuillermoz, Prarayer e Capanna Aosta, per poi valicare il confine e proseguire su territorio elvetico, con il passaggio allo Schönbielhütte, a Furi e risalire fino al Teodulo, dove si rientrerà in Italia per scendere fino a Breuil-Cervinia.

Sabato 28 giugno le altre prove, tutte con partenza e arrivo nel cuore della località turistica. Alle 6 scatterà la gara CMUR50 (47 chilometri - 2.900 metri D+) che transiterà comunque sul ghiacciaio del Teodulo; alle 7 via alla CMUR30 (28 chilometri - 1.800 metri D+) e alle 8 alla CMUR15 (16 chilometri - 700 metri D+) che resteranno a quote più basse, arrivando a toccare la zona di Cime Bianche Laghi.

Domenica 29 giugno è considerato giorno di recupero. Qualora le condizioni meteo in quota non permettessero lo svolgimento in totale sicurezza, l’organizzazione potrebbe decidere di spostare il programma.

I pettorali a disposizione per CMUR50 (300 posti) e CMUR30 (300) sono andati esauriti da tempo; le iscrizioni alla CMUR70 chiuderanno oggi e registrano la presenza di circa 150 coppie. Restano ormai solo una cinquantina di pettorali per la gara più corta, che potranno essere acquistati anche sul posto, fino a pochi minuti prima del via.

Cervino Matterhorn Ultra Race è un evento organizzato da Cervino Sport Events e Csain della Valle d’Aosta.