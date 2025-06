A Saint-Barthélemy nasce Stars Trail Luseney by Rossignol

Si chiama Stars Trail Luseney by Rossignol la nuova gara che va a inserirsi nel calendario valdostano di trail running e che porterà i concorrenti alla scoperta di Saint-Barthélemy, il vallone che sorge sopra l’abitato di Nus e che d’inverno si trasforma in una distesa di piste da fondo. La prima edizione si svolgerà sabato 23 agosto 2025, una giornata in cui atleti e famiglie si daranno appuntamento per condividere la stessa passione, ma con ritmi differenti.

L’evento nasce dall’idea di un gruppo di amici e appassionati che hanno tre obiettivi comuni: promuovere il territorio, portare i partecipanti alla scoperta dei sentieri della località e incentivare la pratica dello sport. Nel progetto confezionato nella primavera dello scorso anno, fin da subito la volontà di proporre un programma agonistico, abbinato a una camminata aperta a tutti.

Due i percorsi in cui i concorrenti potranno misurarsi contro il cronometro. Saranno la STL50 (50 chilometri - 3.300 metri D+) e la STL25 (27 chilometri - 1.850 metri D+) che si snoderanno sui tracciati della località turistica, passando dai rifugi Cuney e Magià e dal bivacco Luca Reboulaz, luogo simbolo dell’evento.

Chi non vuole gareggiare, potrà scegliere la formula Family, una passeggiata di 2,5 chilometri intorno al villaggio di Lignan, con l’accompagnamento di una guida e cinque gustose soste all’insegna dei prodotti tipici del territorio e dell’intrattenimento culturale. La versione estiva di Ciaspognam e Gran Tor Saint-Barthélemy, sempre molto apprezzati.

L’organizzazione è al lavoro da mesi e sta mettendo a punto ogni singolo dettaglio per proporre da subito un evento piacevole, che vuole crescere nel tempo. Il progetto ha suscitato l’interesse anche di brand internazionali; il main sponsor dell’evento sarà infatti Rossignol, brand francese che ha da poco lanciato la prima collezione di scarpe dedicate al trail running.

Stars Trail Luseney - intitolato alla memoria di Luca e Mario Reboulaz - consentirà di acquisire punti per UTMB Index e ITRA e sarà inoltre la quinta prova del circuito regionale Tour Trail Valle d’Aosta, che dopo il Licony Trail di inizio giugno farà tappa a Saint-Oyen il 2 agosto, con la nuova edizione dell’Ultramarathon du Fallère.