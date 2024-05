Le giovanissime dell’Olimpia decime al Campionato di squadra Silver

Chiudono la stagione agonistica con un buon decimo posto le giovani ginnaste dell’Olimpia Aosta impegnate questa domenica a Biella nella seconda prova del Campionato Silver a squadre, livello LB avanzato.

La squadra, in una formazione rivoluzionata a causa di assenze e infortuni, ha visto alternarsi sui quattro attrezzi Alice Coutandin e Cloe Tampieri - classe 2014 - Luna Donatelli, Anna Stella Neyroz e Martina Fusetti - classe 2012.

“Qualche caduta di troppo purtroppo non ha permesso alla bimbe di esprimersi al meglio. Lavoreremo sodo quest’estate per farci trovare pronte per le gare di fine anno” dichiara l’allenatrice Manuela Tripodi.