La Gym Aosta: seconda Prova Campionato di Serie D Silver

A Cameri, domenica 5 Maggio 2024 si è svolta a Cameri la 2^ Prova Campionato di Serie D Silver, dove la Gym Aosta ha portato tre squadre che hanno ben figurato sotto la direzione tecnica di Maya Marcoz e Giorgia Righi.

Nella categoria LB Allieve, vinta dalla Cuneo Ginnastica, 5° posto agli esercizi di collettivo e coppia con punti 18.975 per la squadra della Gym Aosta formata da Emanuela Ciobanu, Ludovica Lucia, Anita Molinaro e Gaia Nebiolo.

LC: podio al 3° posto nella categoria Allieve, vinta dal Club des Sports, grazie al punteggio totale di 30.625 nei tre esercizi collettivo, successione, coppia eseguiti da Candice Grosjacques, Alessia Bordet e Viola Di Francesco.

Per le LD: 6° posto nella categoria Allieve, vinta dalla Polisportiva Carignano, per Aline Graiani, Charlene Scarlatta, Swami Giovinazzo che hanno ottenuto 33.050 punti come somma negli stessi esercizi delle LC.

La stagione si concluderà per queste ginnaste con la fase finale nazionale di Rimini.