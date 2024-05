Ginnastica AM: cinque medaglie per i ginnasti olimpia nel campionato individuale silver

Chiudono la stagione agonistica con una bella incetta di medaglie i ginnasti Silver dell’Olimpia, impegnati questa domenica a Torino nella seconda e ultima prova del Campionato Individuale di ginnastica artistica maschile.

Sei gli atleti in gara per l’Olimpia Aosta, accompagnati dal tecnico Samuele Gallo, molto soddisfatto della bella prestazione dei suoi atleti.

Nel programma LD primo posto per Eric Mombelli e secondo per Mattia Coutandin, impegnati sui sei attrezzi olimpici; nel programma LC, sempre su sei attrezzi, terzo posto per Gabriele Mordenti e quinto per Alessandro Sganga e infine nel programma LA bravissimi i piccoli Gabriel Jotaz e Sébastien Rosaire, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo ai tre attrezzi (corpo libero, volteggio e mini trampolino).

Mattia Coutandin, Eric Mombelli, Gabriele Mordenti e Alessandro Sganga