Ginnastica: L'Olimpia Aosta pronto per il Campionato Individuale Silver a Torino

Sei valorosi atleti rappresenteranno l'Olimpia Aosta in questa importante competizione, accompagnati con dedizione e competenza dai tecnici Samuele Gallo e Andrea Dondeynaz. La squadra sarà divisa tra i differenti programmi: nel programma LD (Libera Decisione), saranno in campo Mattia Coutandin e Eric Mombelli, pronti a mettersi alla prova sui sei attrezzi olimpici; nel programma LC (Libera Costruzione), invece, sarà la volta di Gabriele Mordenti e Alessandro Sganga, anch'essi impegnati sui sei attrezzi previsti dalla competizione; infine, nel programma LA (Libera Assegnazione), spetterà ai giovani talenti Gabriel Jotaz e Sébastien Rosaire dimostrare le proprie abilità a corpo libero, volteggio e mini trampolino.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per i ginnasti dell'Olimpia Aosta di mettersi alla prova e confrontarsi con atleti provenienti da diverse parti d'Italia. La determinazione e l'impegno di tutti gli atleti, uniti alla competenza e al sostegno dei tecnici, promettono una giornata di grande spettacolo e emozioni, dove il talento e la dedizione saranno i veri protagonisti. L'Olimpia Aosta porta con sé non solo il desiderio di vittoria, ma anche l'orgoglio di rappresentare la propria città e la propria passione per la ginnastica artistica.