Ciclismo: Polo, Riva e Dal Pozzo in evidenza nella 4Enduro Series in Valdilana

tappa della 4Enduro Series – Enduro dell’Oasi, domenica 28 aprile, in Valdilana (Biella), con Emilie Polo, Sophie Riva e Manuel Dal Pozzo ottimi protagonisti.

Nella generale, il successo è andato al francese Louis Jeandel (23’54”), che ha preceduto l’irlandese Gregory Callaghan (24’17”) e Alex Lupato (Lupato Brothers; 25’05”). Al 26° posto assoluto, 1° M3, Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini; 28’18“). In 34° posizione la francese Isabeau Courdurier (LaPierre; 28’40”), che s’impone nella categoria femminile; a far compagnia alla transalpina sul podio, 68° e 70° assolute, Emilie Polo (Guidi – RosaBike; 33’02”) e Sophie Riva (Black Arrows – Gemma Bike; 33’04”).

Strada

Ottima prestazione, giovedì 25 aprile, di Mattia Agostinacchio nel 48° Gran Premio Liberazione – Città di Massa, corsa su Strada riservata agli Juniores di 130 km. La vittoria è andata, nella volata a due, a Enea Sambinello (Vangi; 3h 06’22”) su Ludovico Mellano (Team Giorgi), alla media di 41,760 km/h. A 7” un terzetto allo sprint per il terzo gradino del podio, plotoncino regolato da Francesco Baruzzi (Gs Aspirantori); poi ancora un gruppetto, a 11”, con Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese) che conclude con un buonissimo nono posto. Una gara movimentata, caratterizzata da qualche tentativo di fuga e condotta ad alti ritmi; il tentativo di fare selezione è di un gruppetto di dieci atleti, che attacca in salita e tra i protagonisti c’è anche Mattia Agostinacchio, che transitava per primo al Gran Premio della Montagna, posto al termine dell’erta di Cà di Cecco Evam; poi, l’attacco decisivo di Sambinello e Mellano, che riescono a mantenere una manciata di secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Domenica 28, a San Vendemmiano (Treviso), nel 13° Giro di Primavera, sempre riservato agli Juniores, gara di 129,100 km, ancora protagonista – anche sfortunato – Mattia Agostinacchio, che nel secondo giro del circuito veneto, dopo circa 70 km di corsa, in discesa, nel tentativo di chiudere sul fuggitivo Ivan Toselli, l’aostano cade ed è costretto al forfait. La gara è stata poi vinta dall’atleta di casa Filippo Ceolin (Borgo Molino), al traguardo in 3h 12’58”, alla media di 40,142 km/h, bravo a regolare in una volata di una quindicina di atleti, a precedere Elia Andreaus (Team Giorgi) e ancora sul podio Enea Sambinello.

MountainBike

Quinta assoluta, quarta U23, Gaia Tormena (Gs Lupi; 1h 14’06”), domenica 28 aprile, nello Shimano SuperCup di Sabinanigo (Spagna), gara di Cross Country che ha vissuto sulla doppietta delle sorelle canadesi Holmgren: Isabella (1h 07’16”) e Ava (1h 08’43”).