Le giovanissime Allieve LB1 della Gym Aosta in pedana a Candelo

Sabato 27 Aprile 2024 si è svolta a Candelo la 2° prova del Campionato Individuale LB1di ginnastica ritmica, fase regionale, cui hanno partecipato cinque giovanissime ginnaste della Gym Aosta, guidate dall’allenatrice Giorgia Righi.

Buoni risultati, tenuto conto dell’età e che questa gara è per loro una delle prime esperienze agonistiche.

Questi i punteggi:

Nell’affollata categoria Allieve 1 Linnea Coda si piazza al 9° posto con punti 16.725, seguita da Francesca Lucia Raso al 18° con 15.925), da Greta Iannino al 28° con 15.175, da Greta Fumasoli con 15.125, e da Alys Porliod con 14.475, punteggi ottenuti tutti al corpo libero e palla.

Al di là dei risultati delle singole ginnaste, ottenuti in una categoria base come le giovanissime Allieve 1, prima categoria in cui fare esperienza, si tratta di una presa di contatto con l’ambiente agonistico che risulterà molto utile nelle prossime gare.