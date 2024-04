Le Allieve della Gym Aosta al Campionato Individuale Avanzato di Ginnastica Artistica

Domenica 28 Aprile si è svolta a Torino la 3° prova del Campionato Regionale Individuale Avanzato di Ginnastica Artistica, in cui hanno gareggiato nella categoria Allieve 2 tre giovani ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Barbara Benetti e Elisa Di Stasi, eseguendo in successione gli esercizi al volteggio, alle parallele, alla trave, al corpo libero e ai cinghietti

In classifica della gara vinta da Letizia Ferrero della CH4 Sporting Club la Gym Aosta Emi Bertucci si piazza al 13° posto con un totale di 69.700, seguita in 14° posizione da Aurora Mileto con 69.100 e da Lucrezia Marie Luboz in 15° con 67.825.

Al di là dei singoli risultati si è trattato di un’ottima esperienza di giovanissime ginnaste in una categoria impegnativa, prova utilissima per le gare future.