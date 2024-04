Kart: Alta adrenalina nelle ultime prove del campionato regionale

Diviso in tre formati distinti - Sprint Race, Spartan Race ed Endurance Race - il campionato offre una varietà di competizioni adatte a ogni tipo di pilota.

Tanti piloti valdostani e provenienti da altre regioni si sono dati appuntamento per la selettiva regionale valdostana, con l'obiettivo di conquistare un posto nella finale nazionale SPRINT RKC ASI 2025.

Grazie all'impegno di Andres Tomas, referente valdostano ASI, i migliori 15 classificati avranno l'opportunità di rappresentare la Valle d'Aosta, inclusi sei posti riservati alle Ladies. Il calendario fitto offre molteplici opportunità di gara, con il ranking che tiene conto dei migliori 12 risultati, lasciando ai piloti la libertà di scegliere format e date.

Le prime tappe hanno visto i piloti sfidarsi con determinazione, con la 3° e 4° tappa Sprint Valle d'Aosta Kart che ha regalato spettacolo e sorprese.

Nei risultati della gara, Alberto Cerise, Tobia David e Arturo Tobia si sono distinti nella batteria A, conquistando rispettivamente il primo, secondo e terzo posto. Mentre nella batteria B, Cuneaz, Boccarella e Zullo hanno dominato, piazzandosi ai primi tre posti in entrambe le gare.

La classifica di giornata ha visto Cuneaz aggiudicarsi la vittoria, seguito da Cerise e Boccarella, in una competizione di alto livello. La vicinanza dei tempi sul giro ha evidenziato l'abilità e la determinazione dei piloti, nonostante alcuni problemi meccanici che hanno reso la sfida ancora più avvincente.

Una menzione speciale va a Cuneaz per la sua prima vittoria ufficiale, dimostrando l'impegno e la dedizione nell'allenamento. Tobia David, alla sua prima stagione, ha stupito con il secondo posto in entrambe le gare, confermandosi una promessa del karting. Gli altri piloti hanno confermato la loro velocità e abilità, con Alberto Cerise in testa alla classifica generale dopo aver conquistato cinque successi su cinque gare disputate.

Il campionato regionale kart in Valle d'Aosta promette ancora molte emozioni e sorprese, con i piloti pronti a dare il massimo in pista per conquistare il titolo e rappresentare la regione nelle finali nazionali.

Con il prossimo appuntamento fissato a Misano il 3 maggio, l'adrenalina è destinata a salire ancora più in alto.