Equitazione: Buoni risultati per i binomi valdostani nel concorso di salto ostacoli nazionale A3 a None

I cavalieri valdostani hanno fatto brillare il loro talento nel recente concorso di salto ostacoli Nazionale A3 a None (TO), un evento di alto livello che ha anche valore per le selezioni della rappresentativa di Piazza di Siena. Tra i partecipanti a questa prestigiosa competizione piemontese, spiccano i nomi di Sara Oddone e Paolo Sandri, entrambi entrati a far parte della scuderia Avres Onlus.

Sara Oddone, in sella al magnifico Carlington du Domaine Z, ha raggiunto risultati straordinari durante il weekend. La coppia ha dominato la categoria B100 il venerdì, portando a casa una meritata vittoria. Non contenta di questo successo, Sara ha continuato a brillare anche nelle gare successive. Sabato e domenica ha ottenuto un ottimo 5° e 7° posto nella categoria B110, confermando la sua abilità e costanza nell'affrontare gli ostacoli.

Dall'altra parte, Paolo Sandri ha dimostrato la sua abilità in sella a Cartapen Bel Z. Con grinta e determinazione, Paolo ha conquistato un lodevole 5° e 6° posto nella categoria riservata ai Cavalli di 6 anni. I risultati di Paolo sono un testamento alla sua dedizione e al talento che ha nel guidare i suoi cavalli attraverso le prove impegnative del salto ostacoli.

Questi brillanti risultati hanno confermato il valore e la preparazione dei binomi valdostani presenti a None (TO). La loro partecipazione a questa competizione nazionale non solo ha portato successo personale, ma ha anche reso orgogliosa la Valle d'Aosta nel panorama equestre nazionale.

La scuderia Avres Onlus può vantarsi di avere due talenti eccezionali come Sara Oddone e Paolo Sandri nel suo team. Questi risultati sono un incoraggiamento per il futuro e un segno che il loro impegno e la loro dedizione stanno portando frutti tangibili.

Gli appassionati di equitazione e gli amanti dello sport in Valle d'Aosta sono certamente entusiasti di vedere i successi dei loro rappresentanti in questa competizione di alto livello. I binomi valdostani hanno dimostrato che con determinazione, abilità e un forte legame con i loro cavalli, possono ottenere risultati straordinari anche in contesti competitivi.

Il concorso di salto ostacoli a None (TO) è stato un palcoscenico ideale per mettere in mostra il talento e la passione dei cavalieri valdostani. Non resta che attendere con impazienza le prossime gare, sapendo che Sara Oddone, Paolo Sandri e altri binomi valdostani continueranno a portare in alto il nome della Valle d'Aosta nel mondo dell'equitazione nazionale e internazionale.