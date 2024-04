Ginnastica AF: Brava Élodie Joux (Olimpia) ai Campionati Individuali Silver

Tra le protagoniste di questa giornata si è distinta la piccola Élodie Joux, atleta della Ginnastica Olimpia Aosta, classe 2015. Nonostante la mancanza della compagna di squadra Marta Ferina, assente a causa di un piccolo infortunio, Élodie ha brillato sul campo con una prova eccellente su tutti e quattro gli attrezzi: corpo libero, parallele, trave e volteggio.

Il suo impegno e la sua determinazione l'hanno portata a concludere la gara nella 12ª posizione, un risultato che testimonia il suo costante miglioramento e il suo impegno nei riguardi di questo affascinante sport.

Soddisfatta dell'esibizione della giovane atleta è stata l'allenatrice Chiara Moniotto, che ha seguito Élodie con attenzione e dedizione durante la trasferta a Biella. La coach ha elogiato la grinta e la precisione con cui Élodie ha affrontato ogni esercizio, sottolineando il duro lavoro e la passione che mette nell'allenamento quotidiano.

Questo risultato rappresenta solo uno dei tanti passi avanti di Élodie nella sua carriera ginnica, una carriera che si sta lentamente ma costantemente costruendo tra impegno, sacrifici e momenti di grande soddisfazione.

Per la Ginnastica Olimpia Aosta e per Élodie Joux, questa competizione è stata un'opportunità per mettersi alla prova, confrontarsi con altre talentuose atlete e crescere sia come ginnasta che come persona.

Il prossimo appuntamento è già atteso con ansia, con la consapevolezza che Élodie continuerà a lavorare duramente per raggiungere nuovi traguardi e per portare sempre più in alto il nome della sua squadra e della ginnastica femminile della Valle d'Aosta.