Ciclismo: Martina Berta nelle migliori ‘quindici’ nella tappa di Araxà in Brasile

Seconda tappa della Coppa del Mondo Xco, da venerdì a domenica, ad Araxà (Brasile), dove sono stati disputati l’Xcc – Short track e l’Xco e da dove giungono buoni segnali da Martina Berta che, nel tardo pomeriggio di ieri – ora italiana – conquista un buon piazzamento nelle migliori quindici della classifica; sul tracciato brasiliano impegnati anche Nicole Pesse e Andreas Vittone.

Nella gara riservata alle Elite Donne, la vittoria è andata – assolutamente imprendibile nell’ultimo giro - alla statunitense Haley Batten (1h 23’04”); in lizza per la ‘Top ten’ fino al penultimo degli otto giri, conclude in 14° posizione Martina Berta (Santa Cruz Rockshox; 1h 26’59”). In campo maschile s’impone nella volata a quattro per la vittoria il danese Simon Andreassen (1h 20’00), che precede il francese Victor Koretzky, il sudafricano Alan Hatherly e lo svizzero Filippo Colombo, entrambi attardati di un secondo. Conclude in 57° posizione Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 26’56”).

Ha aperto il pomeriggio di gare l’Under 23 Donne, con la quarta vittoria su altrettante gare della tedesca Kira Bohm (1h 04’53”), sulla canadese Emmilly Johnston (1h 05’05) e, 3°, l’azzurra della Santa Cruz, Valentina Corvi (1h 05’29”); 23° Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 1h 11’23”).

Apertura della tappa di Coppa del Mondo, come consueto, dedicata all’Xcc – Short track. Venerdì 19, negli Under 23 Donne, vittoria della tedesca Kira Bohm (19’08”), prova che Nicole Pesse (trinx Factory Team) non ha portato al termine. Nell’Elite Donne, il giorno successivo, la vittoria è andata alla statunitense Haley Batten (22’01”); 25° Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 22’49”9).

Il prossimo appuntamento con il massimo circuito mondiale della MountainBike – Cross country – è fissato, dal 24 al 26 maggio, a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca).