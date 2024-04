Ciclismo: Gaia Tormena seconda all’esordio di Coppa del Mondo a Parigi

In finale, al comando per un giro e tre quarti – e nettamente superiore nei tratti tecnici -, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) all’ultima curva è sorpresa dal passaggio all’interno di Marion Fromberger; l’aostana non perde la ruota, ma non riesce a rispondere all’attacco della tedesca: prima Marion Fromberger (1’44”06), davanti per soli 87/100 a Gaia Tormena; più distanti, a oltre 9”, la francese Margaux Borrelly e l’olandese Annemoon van Dienst.

In qualifica, miglior crono della Fromberger /(46”051) davanti a Gaia Tormena (46”351) e, terza van Dienst (a 1”95). Nei quarti di finale, Gaia Tormena vince la terza batteria,a precedere la danese Line Maygdam e l’olandese Didi de Vries; così come l’aostana s’impone nella seconda semifinale, in 1’57”53, seguita dalla van Dienst e alla Mygdam.

Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xce, venerdì 26 aprile, a Barcellona (Spagna). Si inizierà con la qualifica contro il cronometro alle 14.10; alle 15.35 le batterie e, dalle 16, le finali; alle 17.10 spazio all’Xcc – Short track.

MountainBike

Seconda tappa della Coppa del Mondo Xco, da venerdì, ad Araxà (Brasile), apertura come consueto dedicata all’Xcc – Short track. Venerdì 19, negli Under 23 Donne, vittoria della tedesca Kira Bohm (19’08”), prova che Nicole Pesse (trinx Factory Team) non ha portato al termine. Nell’Elite Donne, il giorno successivo, la vittoria è andata alla statunitense Haley Batten (22’01”); 25° Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team; 22’49”9).

Nel pomeriggio di oggi (ora italiana), nell’Xco Under 23, quarta vittoria su altrettante gare della tedesca Kira Bohm (1h 04’53”), a precedere la canadese Emmilly Johnston (1h 05’05) e, terza, l’azzurra della Santa Cruz, Valentina Corvi (1h 05’29”); 23° Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 1h 11’23”).

Alle 18.15 e alle 20.30 le gare riservate alla categoria Elite, femminile e maschile; in griglia di partenza Martina Berta e Andreas Vittone.