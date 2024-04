Le scuole protagoniste della mattinata di Bicimparo ad Aosta

Prima parte di Bicimparo * Kinder – Joy of moving , questa mattima, all’ex stadio Mario Puchoz di Aosta, interamente dedicata al giocociclismo per i bambini della scuola dell’infanzia e alla secondaria di primo grado, dai cinque anni in su, sotto l’attenta regia del Gruppo sportivo Lupi Valle d’Aosta.

Il terreno di gioco di quello che fu il tempio del calcio della nostra regione suddiviso in isole, a trattare la parte della sicurezza stradale, lezioni tenute da due docenti della scuola tecnici della Federazione ciclistica italiana in collaborazione con la Polizia di Stato; le esaustive spiegazioni sulla ‘meccanica’ e utilizzo della bicicletta e, a conclusione, la prova pratica su percorsi tra i ‘conetti’ per una guida di destrezza.

A movimentare la mattina sono stati ben più di centosettanta giovanissimi studenti – Primaria di Saint-Pierre, Infanzia e Primaria Einaudi, Infanzia monseigneur Jourdain, Primaria Jovençan, Infanzia SAnt’Orso, Infanzia Don Bosco – che, tra ‘lezioni’, spiegazioni e dimostrazioni, si sono avvicinati all’uso della bicicletta, guidati dagli istruttori del Gs Lupi; e poi ancora, giochi in libertà, l’immancabile pausa per la ‘merendina’ e, a concludere, la foto di gruppo, alla presenza del responsabile degli eventi della Ferrero, Massimo Castiglia.

Nel pomeriggio, all’ex stadio Mario Puchoz, Bicimparo è proseguito con le prove di abilità, aperta a tutti i tesserati Fci della categoria Giovanissimi - prove di abilità in cinque settori – e la gymcana-sprint a squadre valida per la qualificazione alla finale di Bicimparo, in programma il 21 giugno 2024, a Tarvisio (Udine), in concomitanza con il Meeting nazionale di società.

Al termine delle cinque prove di abilità, i migliori trentadue – 24 maschietti e 8 femminucce – hanno dato vita alla qualifica contro il tempo sul tracciato della gymcana-sprint; una volta definita la classifica per tempi, in base a una griglia predefinita, sono state formate otto squadre, che si sono sfidate – a partire dai quarti di finale - a eliminazione diretta nel format di staffetta.

A giocarsi il pass per le finali di Tarvisio sono stati Ilan Bianquin, Filippo De Gaetano, Mathias Faita e Amélie Berlier che, nella sfida decisiva, hanno avuto ragione di Nicolò Salice, Teo Sartori, Davide Tropiano e Maelys Cortese.

Strada

Bike Festival – 3° memorial Roberto Colombo, domenica 21 aprile, a Graffignana (Lodi; Lombardia), corsa su Strada riservata agli Eserdienti secondo anno e vinta nella volata di gruppo, dopo 30 km percorsi alla media di 36,229 km/h, in 49’41”, da Daniele Signorelli (Castellettese). Ottimo sesto posto di Joel Philippot, mentre non ha concluso la gara Christian Faita, entrambi tesserati per il Gs Lupi Valle d’Aosta.