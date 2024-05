Ciclismo: Michel Careri e Paolo Costa sul podio di Coppa Italia ad Agrigento

Prima tappa oggi ad Agrigento della Coppa Italia Giovanile di Cross country. Giornata che vede Michel Careri e Paolo Costa conquistare un posto sul podio, oltre a una lunga serie di piazzamenti nelle zone alte della classifica. Nella graduatoria per Rappresentative regionali s’aggiudica la tappa la Lombardia, con 358 punti, a precedere il Veneto (348) e l’Alto Adige (322). La Valle d’Aosta s’installa al settimo posto, a quota 278.

Negli Allievi Donne secondo anno, quinto posto di Elisa Giangrasso (Vd’A; 44’10”) nella gara vinta dalla veneta Giorgia Pellizotti (42’37”). Al maschile, terzo gradino del podio per Paolo Costa (Vd’A; 50’22”) nella gara vinta dal friulano Filippo Grigolini (49’26”) davanti a ligure Jacopo Putaggio (50’15”).

Negli Allievi primo anno successo del pugliese Walter Vaglio (49’37”). Al 13° posto Pietro Mantasia (Vd’A; 59’01”).

Negli Esordienti Donne secondo anno a imporsi è la siciliana Sarah Lardizzone (32’06”); 7° Nicole Vevey (Vd’A; 35’35”). In campo maschile piazza d’onore di Michel Careri (Vd’A; 36’31”) attardato di 21” dal vincitore, il lombardo Mattia Acanfora (36’10”) e terzo il pugliese Marco Sicuro (36’37”). In quinta posizione Raphael Tremblan (Vd’A; 37’43”).

Strada

Esordienti primo e secondo al via insieme, questa mattina, a Costigliole Saluzzo (Cuneo) sotto la pioggia battente che cade sul 9° memorial Mario Bianco, corsa su Strada di 29 km.

A dominare, come tutto lo scorso anno nei G6, è il primo anno in categoria Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna), in fuga solitaria dalla prime pedalate e al traguardo in 43’54”, alla media di 41,002 km/h. Nella classifica di categoria, a 3’58” di ritardo, la volata per il podio, vinta da Simone Zunino (Pol. Quiliano) e Samel Novello (Vigor); ottimo il 5° posto di Claudio Fianco (Orange Bike Team). Nei secondo anno, ancora un arrivo solitario appannaggio di Elia Caorsi (PiùSport Levante) che chiude in 45’39”, alla media di 38,116 km/h; volata per la piazza d’onore, con un ritardo di 2’13” dal vincitore, e a prevalere è Manuel Solenne (Cicloteca) su Federico Rolando (Piossasco) e ottimo quarto Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e 18° Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Nel pomeriggio in gara negli Allievi Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e Christian Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta)."