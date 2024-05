Martina Berta bronzo ai tricolori Xcc – Short track di Nervesa della Battaglia (TV)

‘Antipasto’ della terza tappa degli Internazionali d’Italia Series – in programma sabato 4 e domenica 5 -, questa mattina, a a Rive degli Angeli – Nervesa della Battaglia (Treviso), con in palio il titolo tricolore dell’Xcc – Short track, gara che consegna alla campionessa della specialità 2023, Martina Berta, la medaglia di bronzo.

Nella Elite Donne, vittoria di Giada Specia (Wilier-Vittoria; 25’35”) sulla coppia del Centro Sportivo Esercito, Chiara Teocchi (26’01”) e Martina Berta (26’06”). Sesta la medaglia d’oro Under 23, Marika Celestino (Scott Racing; 28’19”); 9° Gaia Tormena (Cse; 29’12”).

Nella competizione maschile s’impone Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 27’02”) davanti a Gioele Bertolini (Cse; 27’06”) e a Nadir Colledani (27’07”). Quinto il neo campione italiano Under 23, Fabio Bassignana (Ktm-Protek-Elettrosystem; 27’30”); 8° Andreas Vittone (Ktm- Protek-Elettrosystem; 28’06”).

Entra nel vivo, domani, la terza tappa degli Internazionali d’Italia Series. Dalle 10 la gara degli Juniores maschile; alle 11.45, Open e Juniores femminile e, alle 14, Open maschile. domenica, spazio alle categorie Master e giovanili: dalle 8.30 tutti i Master; 11.30 e 12.30 Esordienti 1° e 2° anno; 13.30 Allievi e Esordienti Donne; 14.45 e 16 Allievi 1° e 2° anno.

MountainBike

Prende il via, domani, dalle 15, in località Breyant di Saint-Pierre, il Grand Prix Giovanissimi 2024 – I sentieri dei Diavoli -, prima tappa riservata alle categorie dai G1 ai G6, organizzata dal Bike Team Diavoli Sarre. in contemporanea, su un percorso dedicato e delimitato, anche la prova Gioco Ciclismo – Diavoletti in Mtb.