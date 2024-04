Paolo Costa a un soffio dal podio nell’Italia Bike Cup di Stevenà (PN)

Seconda giornata di gara, oggi, a Stevenà di Caneva (Pordenone), terza tappa dell’Italia Bike Cup riservata a Allievi e Esordienti, con buone prestazioni degli atleti valdostani e in particolare di Paolo Costa, che sfiora il podio per soli due secondi.

Negli Allievi Donne secondo anno, decima posizione di Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 43’42”) nella gara vinta da Nicole Azzetti (Four Es; 37’23”). Al maschile, resta ai piede del podio per soli due secondi ed è quarto Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 42’19”) nella gara vinta da Filippo Grigolini (Jam’s Bike; 41’59”) davanti a Marco Soprani (GagaBike; 42’02”) e a Michele Falciani (Ktm Alchemist; 42’17”). Al 14° posto Fabien Borre (Cicli Lucchini; 44’50”); 29° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 47’20”); 40° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 48’37”).

Negli Allievi primo anno, vittoria di Francesco Bettinelli (Mtb San Palo; 43’07”). Al 27° posto Christian Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta; 47’37”); 31° Pietro Mantasia (Gs Lupi; 48’19”); 49° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 50’32”); 51° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; 50’48”); 56° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 51’41”); 61° Matteo Abbate (Cicli Lucchini; 52’08”); 69° Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB; 53’28”); 80° Cesare Fontanelli (Gs Lupi).

Negli Esordienti Donne secondo anno successo della carinziana Valentina Vadori Hamendinger (26’17”); 9° posizione per Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 29’02”); 15° Arlyn Sposito (Gs Lupi; 31’19”). Al maschile, vittoria di Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga; 33’01”). In 15° e 16° posizione, per il Gs Lupi, Joel Philippot (35’59”) e Raphael Tremblan (36’00”); 58° Alessio Catona (Gs Lupi; 41’10”).

Negli Esordienti primo anno a imporsi è Alessandro Turatta (Team Verona; 34’48”). Al 31° posto Federico Bruzzo (Gs Lupi; 40’36”); 53° Cédric Berlier (Cicli Lucchini; 44’35”).