Elisa Giangrasso in bella evidenza in Coppa Italia a Maser (TV)

Buona prestazione, domenica, a Maser (Treviso) di Elisa Giangrasso nel Gran Premio Primavera, prima tappa di Coppa Italia, protagonista della corsa di 54,500 km, alla media di 36,817 km/h.

Elisa Giangrasso (Biesse-Carrera) ha provato l’allungo nella salita finale, attacco rintuzzato dalla testa del gruppo. In contrattacco, va a vincere in solitaria Linda Rapporti (Breganze Millenium; 1h 28’49”) che precede di 36” e 41” Alessia Orsi (Calderara) e Azzurra Ballan (Giorgione). Con un ritardo di 1’32”, la volata per il settimo posto, vinta da Agata Campana (Eletta Trentino) e, 15°, Elisa Giangrasso.

Strada

Bra – Bra Fenix – Langhe Monferrato Roero, oggi, nel cuneese, e vittoria della GranFondo – 150 km – di Alberto Nardin (Bike Pancalieri; 3h 59’17”). Al 6° posto, 2° Juniores, Kristian Cabras (Sanetti; 4h 03’23”); 9°, 1° Veterani 2, Alain Seletto (Rodman; 4h 07’39”); 14°, 5° Senior, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 4h 11’30”); 120° Alain Kofler (Cicli Lucchini; 4h 51’22”; 17° Vet2); 211° René Montrosset (Gs Aquile; 5h 13’32”; 30° Vet2).

Nel MedioFondo – 100 km – successo di Matteo Calcagno (Om.Cc.; 2h 38’51”). In 251° posizione André Contoz (Gs Aquile; 3h 19’02”; 46° Junior); 296° Davide Impieri (Vc Courmayeur MB; 3h 23’51”; 29° Vet2); 300° Julien Aguettaz (Panaché; 3h 24’20”; 53° Sen2); 325° Simone Massimino (Gs Aquile); 573° e 574, del Gs Aquile, Jean-Pierre Charles e Marcello Cicchetti; 628° Vincenzo Midolo (Gs Aquile); 697° Laura Camerlo (Gs Aquile; 4h 57’14).

Strada

Corsa su Strada, oggi, sotto la pioggia battente a Biella riservata agli Esordienti primo e secondo anno. Nei ‘primo anno’, buona prestazione di Claudio Fianco (Orange Bike Team) nella volata a dieci per la quinta posizione, a 3’26”, che conclude in ottava posizione; la vittoria, in solitaria, di Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna), al traguardo dopo 26 km, in 37’40”, alla media di 41,416 km/h; al 19° posto Learco Hervé Collé (Cs Lys).

Negli Esordienti secondo anno, non concludono la gara Enea Bortolotti Barrel (coinvolto in una caduta) e Silvain Perron, entrambi dell’Orange Bike Team, nella gara vinta vinta nello sprint di gruppo da Federico Rolando (Piossaco), in 55’55” dopo 35 km alla media di 37,5556 km/h.