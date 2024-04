Salto ostacoli: Week end di gare a Frossaco per i binomi del SIV e Equi.libres du Mont Blanc

Nel suggestivo scenario dei campi dell’ASD Bjump di Frossaco, si è svolto lo scorso fine settimana il Trofeo di Primavera (B*), un evento che ha visto la partecipazione dei binomi valdostani provenienti dai circoli ippici SIV ed Equi.libres du Mont Blanc.

Per l’Equi.libres du Mont Blanc, spicca la performance della giovane Gaia Commod in sella a Stella de Ghazal, che si è classificata al primo posto ex aequo nelle categorie L50 e L60 di precisione, dimostrando un'eccellente abilità e concentrazione.

La scuderia SIV ha schierato quattro giovani talenti, seguiti dall'instancabile istruttore Baldassarre Barrovecchio. Nella giornata di sabato, Giulia Grasso su Victor ha ottenuto un ottimo 13° posto senza penalità nella categoria L70. Alexia Jacquemod su Dionetty ha conquistato il sesto posto nella categoria Lb80 con zero penalità, mentre nella categoria B90, Alexia si è classificata al secondo posto sempre su Dionetty, seguita dalla compagna di scuderia Olivia Pearl su Ultima de Sohan al terzo posto. Giada Palama su Tsarine d'Hoyo ha concluso la giornata di sabato al secondo posto nella categoria B 110 e al quarto posto nella categoria B 105, dimostrando una notevole destrezza e abilità.

Nella giornata di domenica, il SIV è tornato in pista con Giulia Grasso su Victor, che ha concluso la L70 al dodicesimo posto senza penalità. Olivia Pearl su Ultima de Sohan ha conquistato il terzo posto nella categoria B90, mentre Alexia Jacquemod su Dionetty si è classificata al sesto posto. Nella categoria B100 Special Prix, Giada Palama su Tsarine d'Hoyo ha ottenuto un ottimo sesto posto senza penalità, mentre nella categoria C115 si è piazzata al settimo posto, dimostrando una costante performance di alto livello.

ENDURANCE: Orlando Martino Masini chiude la CEI a Saumur in Francia*

Orlando Masini (repertorio)

Le avventure delle amazzoni e dei cavalieri italiani delle lunghe distanze hanno portato alcuni rappresentanti azzurri a Saumur, in Francia, per la CEI1* di 100 chilometri. Tra i partecipanti, Orlando Martino Masini in sella a Groove de Limarzel (Equi.Libres du Mont Blanc) ha chiuso la gara in 40esima posizione, mantenendo una media di 15.80 km/h.

Tra gli altri italiani che hanno concluso la gara, spiccano le performance di Giulia Galantino con Hipolyte d’Oc all'undicesimo posto con una media di 18.30 km/h, e Perrine Claudine Jackie Campanini con Zahra du Florival al quindicesimo posto con una media di 17.70 km/h.