La Nazionale Italiana Seven di Rugby ospite allo Stade Valdôtain in Valle d'Aosta dal 27 al 29 maggio

Lo Stade Valdôtain Rugby è lieto di ospitare, dal 27 al 29 maggio, la Nazionale Italiana Seven di Rugby per un raduno ufficiale pre tornei che si giocheranno nelle prossime settimane. Si tratta di un’importante occasione di sport e visibilità per il territorio, che accoglie con entusiasmo lo staff tecnico e gli atleti della selezione azzurra.

Qui di seguito la dichiarazione di Rossana Aquadro, delegata FIR Valle d’Aosta:

"È un grande onore avere qui una Nazionale dopo tanti anni. Questa occasione rende onore allo Stade Valdôtain Rugby e in generale premia la struttura, che merita e dimostra di poter ospitare anche il rugby di alto livello. Questo risultato, se così possiamo chiamarlo, è il frutto di un grande lavoro di rete fatto in questi anni con la FIR e che ci “collega” nonostante la distanza fisica da Roma. Sicuramente a livello logistico siamo un comodo passaggio verso l’Europa, come dimostra questa occasione.

Siamo non orgogliosi ma molto di più di vedere un giocatore cresciuto in casa Stade, Francesco Calosso, militare in una selezione nazionale. Non è il primo, ricordiamoci che Luca Lancione e Denis Majestorovich hanno già giocato in Nazionale Seven negli anni passati.

Nei prossimi giorni i giocatori si alleneranno proprio a Sarre e tutti gli allenamenti sono pubblici quindi vi invitiamo a venire a vederli!”