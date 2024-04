Mercoledì e giovedì la selezione di snowboard:

Condizioni ancora invernali a Pila, che dopo la preselezione di sci alpino è pronta ad accogliere i candidati che sosteranno le prove d’esame per accedere all’undicesimo corso regionale di formazione per aspiranti maestri di snowboard.

Sono 23 gli iscritti alla selezione in programma domani (mercoledì) e giovedì. Prima giornata divisa in nel pomeriggio, per i soli ammessi alla fase successiva, salto con grab obbligato. Giovedì la terza fase che prevede l’esecuzione di 5 esercizi suddivisi in area riding e area freestyle.