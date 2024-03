62° Challenge Delavay a Courmayeur, sacerdoti dell'arco alpino sugli sci

Si tratta della 62a, oramai, edizione che vede a sfidarsi i sacerdoti nelle due competizioni: lo sci di fondo e il slalom gigante.

Lunedì, 11 marzo, meteo permettendo, alle ore 10.00 si disputerà la gara di sci di fondo in Val Ferret; giorno successivo, il martedì, 12 marzo, sempre alle ore 10.00, sulla pista Aretù del comprensorio sciistico di Courmayeur, si affronterà lo slalom.

Come apripista sono attesi il Sindaco della località montana, nonché il maestro di sci, Roberto Rota e l’ex sciatrice alpina Glorianda Cipolla. Nelle entrambe competizioni parteciperanno circa 35 sacerdoti, diaconi e pastori ed un vescovo.

Questa competizione europea si svolge ogni anno in una località diversa in Svizzera, Italia o Francia. I suoi partecipanti sono sempre felici a condividere una passione comune per lo sci, rinsaldando di anno in anno il clima di amicizia che ve oltre le vette delle Alpi; insomma un concorso per coltivare la fraternità tra i religiosi. Ma anche se l'atmosfera è bonaria, la competizione rimane nella mente di quasi tutti; però senza invidia.

Saranno presenti, come ogni anno, anche i famigliari del sacerdote francese Alfred Delavay, il quale ha lanciato nel 1962 la prima competizione. Père Alfred, alpinista nel cuore e sciatore fin da giovanissimo, cominciò la gara per prima tra ecclesiastici con alcuni sacerdoti della sua diocesi a Les Gets, condividendo con loro la sua passione per la montagna e per lo sci. Dopo la sua tragica morte nel 1965 in un incidente alpinistico nel massiccio del Monte Bianco, la sua famiglia e i sacerdoti dell'arco alpino hanno voluto perpetuare la sfida che aveva creato, dandole in suo onore il nome "Challange Alfred Delavay".

Lunedì, 11 marzo, alle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale di Courmayeur, intitolata a San Pantaleone, sarà celebrata la Santa Messa nel ricordo dei sacerdoti sciatori defunti che hanno partecipato alle gare nel clima dell’amicizia transfrontaliera e di Monique Delavay, scomparsa recentemente. La celebrazione sarà officiata dal Mons. Giovanni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza, nonché partecipante della gara.

don Gregorio Mrowczynski - Parroco di San Pantaleone in Courmayeur