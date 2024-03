Sabato 26 marzo si è svolto a Roma il Congresso Costituente dell’Unione Sportiva Forense Italiana (USFI)

Sabato 26 marzo a Roma si è svolto il Congresso Costituente dell’Unione Sportiva Forense Italiana (USFI), associazione di promozione sociale con lo scopo di esercitare le funzioni di ente di promozione sportiva dell’avvocatura.

I componenti del comitato promotore, accomunati da genuini rapporti di colleganza ed unità di valori, con l’USFI e quindi con il binomio AVVOCATURA E SPORT intendono dare risposta alla grande voglia di mettere in rete la pratica degli sports da promuovere in tutto lo stivale, per creare, essere da supporto ai gruppi sportivi, istituzioni ed associazioni forensi e sviluppare manifestazioni inclusive di dimensione ordinistica e sovraordinistica.

All’assemblea hanno dato il proprio patrocinio i COA di Milano, Alessandria, Asti, Castrovillari, Ferrara, Fermo, Rovereto, Varese e Verbania, nonché l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle D'Aosta, l’associazione Movimento Forense, AIGA Novara e l’Associazione Forense Acese, con il plauso dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Il giornalista e volto noto di RAI SPORT Mario Mattioli, il presidente dell’associazione Emiliano Mondonico Clara Mondonico nonché alcuni campioni sportivi, oggi avvocati, come Guglielmo Stendardo ex calciatore di serie A e Carola Cicconetti, campionessa del mondo di scherma nel 1982 e 1983 e olimpionica nel 1984 hanno tenuto a battesimo il nuovo ente sportivo.

All’esito dell'assemblea Costituente, con la quale si è concluso il Congresso Fondativo, sono risultati eletti tra gli altri il 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒: Avv. Alessio Cerniglia del foro di Novara ed i responsabili delle Aree Nord, Centro e Sud facenti parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Responsabile Area Nord è stato eletto l’Avv. Orlando Navarra del foro di Aosta.

Molti gli sport rappresentati tra i quali: calcio, calcetto, padel, tennis, pallavolo, beach volley, scherma, rugby, golf, running, nuoto, pallanuoto e basket.

L'attività di fondazione proseguirà con la costituzione di tutti gli organi statutari, l'integrazione con i componenti di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Generale Nazionale.

Prevista inoltre la calendarizzazione di 19 Congressi Costituenti dei Comitati Regionali.