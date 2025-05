TRAILS PILA RINVIATO, NON CANCELLATO

Non si tratta di una resa, ma di una promessa.

L’evento RunThrough Trails Pila, previsto per il 27 e 28 giugno 2025, è stato ufficialmente rinviato al 31 luglio – 1° agosto 2026. La decisione è maturata in seguito ai gravi danni causati dall’ondata di maltempo che ha colpito la Valle d’Aosta lo scorso aprile, rendendo impraticabili gran parte dei sentieri destinati alla gara.

Frane, alberi abbattuti, erosioni diffuse: la montagna ha parlato, e gli organizzatori hanno ascoltato.

Con grande senso di responsabilità, RunThrough, in collaborazione con Sugar Trail, ha scelto di anteporre la sicurezza dei partecipanti e la tutela del paesaggio alpino alla voglia di competizione.

«Questo evento è estremamente importante per la nostra comunità e per le comunità della Valle d’Aosta – spiegano gli organizzatori – ma la natura e la sicurezza vengono prima. Non possiamo garantire l’esperienza trail che i nostri runner meritano.»

Un nuovo orizzonte: Trails Pila 2026

Non è un addio, è un rilancio.

Il rinvio diventa l’occasione per costruire qualcosa di ancora più solido e coinvolgente. Il tempo guadagnato sarà impiegato per il ripristino dei sentieri, l’esplorazione di nuove varianti di percorso e l’ampliamento dell’offerta estiva nel comprensorio di Pila.

«Non stiamo solo riprogrammando – aggiunge Sugar Trail – stiamo ripensando l’evento, lavorando a un’evoluzione del format che valorizzi ancora di più il territorio e la sua capacità di accoglienza.»

Trasparenza, continuità, partecipazione

Gli iscritti all’edizione 2025 avranno accesso prioritario e vantaggi esclusivi per il 2026.

Nel frattempo, verranno condivisi aggiornamenti costanti sui lavori di ripristino, progetti comunitari e contenuti speciali per mantenere vivo lo spirito del trail.

La corsa è solo rimandata, l’entusiasmo no.

Il traguardo è il 2026, ma il viaggio – fatto di cura, rispetto e passione per la montagna – è già cominciato.