Spettacolo al Festival delle Arti Marziali

Si è concluso con due giorni intensi il progetto “Violenza di genere: ti disarmo!”, con la classica “ciliegina sulla torta” che è stato il Festival delle Arti Marziali, andato in scena nella palestra di Via Volontari del Sangue ad Aosta venerdì 4 e sabato 5 aprile, con due momenti distinti.

La seconda edizione dell’evento ha richiamato i 150 alunni delle classi 1^A, 1^B, 1^P dell’Institut Agricole Régional, 2^A, 2^D SSAS dell’ITPR Corrado Gex e 3^ IAM E 3^ MAT dell’Istituto Don Bosco di Châtillon che hanno partecipato al progetto, ed un pubblico di altre 300 persone che nel pomeriggio di sabato hanno preso parte alle esibizioni e prove gratuite di Aikido (con la scuola Yujo Aikido), Karate (con Dojo Kun Karate Bruno Politano), Krav Maga (con Tora Kai) e, novità di quest’anno, Kung Fu (con Tien Shu).

Nella mattinata di venerdì gli studenti si sono confrontati tra di loro e con le psicologhe del progetto, Selena Spalla e Lucrezia Adorni, sul tema della violenza di genere, del rispetto, e dell’autodifesa, avendo poi la possibilità di provare le diverse arti marziali ed assistere alle esibizioni. “Oggi, venerdì, è stata la giornata conclusiva del progetto effettuato nelle scuole – spiega Selena Spalla. Abbiamo lavorato su due aspetti, uno di psicoeducazione, che ha aiutato i ragazzi ad acquisire consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, ed uno più pratico in palestra con le arti marziali, soprattutto l’aikido, mentre nel corso del Festival hanno potuto vedere e sperimentare le altre discipline. È stato un successo, come l’anno scorso, e ci auguriamo che le abilità acquisite in questo progetto vengano poi portate nel percorso di vita dei ragazzi”.

Sabato pomeriggio tante persone, armate di curiosità, si sono ritrovate per approfondire, scoprire – e riscoprire – il mondo delle arti marziali: uomini e donne di tutte le età sono scese sui quattro tatami per conoscere le diverse discipline, dal gesto tecnico alla filosofia che le guida. Gli stessi iscritti alle quattro scuole hanno voluto provare le altre discipline, spinte dalla voglia di scoperta e confronto. A concludere l’evento è stata l’esibizione delle quattro scuole.

“Le Arti Marziali sono uno stile di vita, una filosofia, ognuna con le sue specificità – dice Rocco Foti, Maestro 5° Dan dell’ASD Aikido VDA, responsabile del progetto. Vedere così tanti bambini e adulti sul tatami non può che riempirci di gioia, ci fa venire voglia di crescere ancora di più con il progetto che abbiamo sviluppato e che è passato da 60 alunni l’anno scorso a 150 quest’anno. Bullismo e violenza di genere sono problemi che purtroppo sono intorno a noi nella vita di tutti i giorni e che non dobbiamo pensare di risolvere contrastandoli, ma “togliendo loro le armi”. A volte sottovalutiamo alcuni comportamenti, ma ci sono dei campanelli d’allarme da non sottovalutare, e questo è possibile anche facendo crescere la consapevolezza dei più giovani. Le Arti Marziali possono essere uno degli strumenti per cercare di risolvere questi problemi, e vedere il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole e la partecipazione del pubblico al Festival non può che inorgoglirci”.

Il progetto “Violenza di genere: ti disarmo!” è realizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido VDA nell’ambito dell’avviso pubblico "2-2024" indetto dall'Assessorato regionale beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali e finanziato dal Fondo regionale politiche giovanili (l.r. 12/2013). Il Festival delle Arti Marziali ha il patrocinio del Comune di Aosta. Tutti gli aggiornamenti sul progetto e sul Festival delle Arti Marziali sono disponibili sui profili Facebook e Instagram dell’ASD Aikido VDA.