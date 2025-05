Campionato Regionale Corsa in Montagna

Il Comitato Regionale della FIDAL Valle d'Aosta, con il supporto di iRunning, AVMAP e la collaborazione delle associazioni sportive locali, ha presentato ufficialmente il calendario del Campionato Regionale 2025 di Corsa in Montagna.

La rassegna prenderà il via mercoledì 28 maggio con la 17a edizione della Cronoscalata Introd-Les Combes, gara in sola salita di 2,8 km con 450 metri di dislivello positivo. Si tratta del primo dei quattro appuntamenti validi per l'assegnazione dei titoli regionali individuali, che coinvolgeranno atleti delle categorie assolute e master.

Domenica 1° giugno si proseguirà con il classico Tor de Gargantua di Gressan, prova di 10 km su percorso misto salita e discesa (up & down), mentre mercoledì 30 luglio sarà la volta del 1° Vertical du Chanté a Valpelline, breve ma intenso tracciato in salita di 1,7 km per 409 metri di dislivello.

L’unico appuntamento per le categorie giovanili (Ragazzi, Cadetti e Allievi) sarà invece quello di giovedì 14 agosto a Oyace, con il 21° Tour de la Tornalla, gara valida come prova unica per l'assegnazione del titolo regionale.

Il mese di agosto si concluderà con l'ottava edizione della La Thuile-Petosan, in programma domenica 31, gara su tracciato up & down di 7,15 km (5 km per le categorie Juniores femminili).

In chiusura, domenica 7 settembre la 2a edizione della Fast&Strong di Charvensod, impegnativa prova in sola salita di 5,7 km con ben 820 metri di dislivello, che assegnerà i titoli del Campionato Regionale Chilometro Verticale.

Il regolamento prevede criteri di assegnazione dei titoli differenziati in base alla categoria. Per le categorie Assolute (Promesse/Seniores) e Master (dai 35 anni in su), il titolo verrà attribuito sulla base dei tre migliori punteggi ottenuti nelle quattro prove di "Mountain Classic". Per la categoria Juniores, invece, si considereranno due risultati conseguiti in specialità diverse (una gara di sola salita e una up & down). In caso di parità, si farà riferimento al miglior punteggio di scarto e, successivamente, ai migliori piazzamenti. Per quanto riguarda le categorie ragazzi, cadetti e allievi, il titolo regionale verrà assegnato in prova unica il 14 agosto a Oyace.

Il Campionato Regionale di Chilometro Verticale si svolgerà in prova unica a Charvensod il 7 settembre: per concorrere all'assegnazione del titolo, sarà necessario iscriversi alla sola gara in salita.

Le gare sono aperte a tutte le categorie, a partire dagli Juniores (18-19 anni), Promesse/Seniores (20-34 anni), fino ai Master suddivisi in fasce d'età: M35-40, M45-50, M55-60, M65+ e F35-45, F50+.

Regolamento Regionale

Regolamento Corsa in Montagna 2025