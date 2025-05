Olimpia Volley Aosta Maschile: Amarezza e Incomprensione per l'Esclusione dalle Finali Nazionali Giovanili

L'Olimpia Volley Aosta Maschile esprime con profonda amarezza e forte incomprensione quanto accaduto in vista delle prossime finali nazionali giovanili. Tradizionalmente, il mese di maggio ha sempre rappresentato per la pallavolo maschile valdostana un momento di grande orgoglio e partecipazione alle competizioni nazionali. Purtroppo, quest'anno si registra una situazione inaspettata e sconcertante.

Con sorpresa di tutta la comunità sportiva valdostana, durante i sorteggi nazionali in diretta, le nostre formazioni Under 19 e Under 17 non sono comparse tra le partecipanti. Un primo segnale di anomalia che ha destato immediata preoccupazione.

La situazione si è fatta ancor più paradossale con la successiva comunicazione relativa alla nostra Under 15. Inizialmente indicata come partecipante, in linea con quanto specificato nella Guida Pratica e confermato dal sorteggio in diretta nazionale con conseguente inserimento nell'indizione sul sito federale, la squadra è stata inaspettatamente esclusa a soli dieci giorni dall'inizio delle finali.

La motivazione addotta, comunicata tramite una mail dal Comitato FIPAV VDA che suona più come una tardiva ammissione di errore che una chiarificazione, risiede nel fatto che, disputando il campionato in sinergia con il Piemonte, la nostra Under 15 concorrerebbe per il titolo piemontese.

A farne le spese sono, ancora una volta, i nostri giovani atleti. Ragazzi che hanno coltivato con impegno e passione il sogno di rappresentare la propria regione a livello nazionale e che ora si vedono privati di questa opportunità a causa, presumibilmente, di negligenza e, forse, di logiche che sembrano ignorare il valore umano e sportivo dei nostri ragazzi. Un "treno in corsa" che, inspiegabilmente, deraglia, disinteressandosi del futuro e delle aspirazioni dei giovani pallavolisti valdostani.

È importante sottolineare come, fino alla scorsa stagione, tutte le categorie maschili giovanili valdostane (Under 15, Under 17, Under 19) abbiano regolarmente partecipato alle finali nazionali, pur non disponendo di un campionato regionale autonomo.

Ci chiediamo, dunque, cosa sia cambiato. L'Olimpia Volley Aosta Maschile auspica una riflessione approfondita su quanto accaduto e si riserva di intraprendere le azioni necessarie per tutelare i diritti dei propri atleti e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro. La passione e l'impegno dei nostri ragazzi meritano rispetto e chiarezza.

