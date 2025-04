Nasce il concorso ”Racconta AOSTA21K” in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste e Aiace Valle d’Aosta

Collaborare con le associazioni locali e ampliare la rete, con l’obiettivo di continuare a crescere e coinvolgere sempre più la popolazione, la città e le eccellenze del territorio. AOSTA21K, in occasione della terza edizione dell’evento internazionale, ha così deciso di lanciare il concorso “Racconta AOSTA21K”, nato dalla sinergia tra Film Commission Vallée d’Aoste, Aiace Valle d’Aosta e Atletica Sandro Calvesi.

Durante la manifestazione, in programma ad Aosta sabato 24 e domenica 25 maggio, professionisti e appassionati dell’audiovisivo potranno dare sfogo alla propria creatività e misurarsi in un confronto parallelo, mentre sulle strade del capoluogo regionale centinaia e centinaia di sportivi di tutte le età saranno impegnati in una delle quattro prove previste.

I partecipanti al concorso dovranno realizzare due video che documentino l’evento: uno in formato “promo” della durata massima di 60 secondi e un “reportage” tra i 3 e i 5 minuti che racconti in modo completo le due giornate.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sui siti ufficiali di Aiace Valle d’Aosta e AOSTA21K entro il 12 maggio 2025, allegando un breve curriculum e una lettera motivazionale.

I video dovranno essere realizzati con musiche originali o libere da diritti d’autore e consegnati entro il 16 giugno 2025. Una giuria composta dai rappresentanti delle tre associazioni coinvolte selezionerà i due migliori elaborati, uno per ciascuna categoria. I vincitori riceveranno un buono da 200 euro cadauno per l’acquisto di materiale tecnico audiovisivo, grazie al contributo di Film Commission Vallée d’Aoste.

“Racconta Aosta21K” è un’occasione unica per esprimere la propria creatività e raccontare attraverso le immagini lo spirito sportivo, umano e paesaggistico che caratterizza questa corsa nel cuore della Valle d’Aosta.