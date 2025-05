Quattro maestri valdostani accedono al Master Istruttori

Quattro maestri di sci iscritti all’Associazione Valdostana Maestri Sci hanno superato gli esami di pre-selezione per accedere al Master Istruttori di sci alpino, il più alto incarico nell’ambito della formazione. Sono Federico Codini (libero professionista), classe 1999 di Gressoney-Saint-Jean, Chiara Giannotti (scuola sci Monte Bianco), classe 1997 di Courmayeur, Malvina Sommo (scuola sci Pila), classe 1998 di Aosta ed Emile Boniface (scuola sci Gressoney-Saint-Jean), classe 2002 di Rhêmes-Saint-Georges.

I quattro candidati hanno superato le prime tre fasi (gigante di sbarramento e le prove sul campo) che si sono svolte a Livigno a fine aprile. Lo scorso fine settimana, i dieci candidati rimasti, hanno invece sostenuto l’esame teorico didattico-culturale, l’ultimo scoglio per poter accedere al Master.

Ora il percorso di formazione, della durata di 12 mesi, prima degli esami finali per indossare l’ambita divisa blu, simbolo dell’eccellenza italiana. Hanno appena concluso il corso Martina Perruchon e Michael Tedde, freschi istruttori nazionali, dopo un anno di modulo sulla neve e in aula.

Beppe Cuc, presidente AVMS: «Una bella soddisfazione per tutta l’Associazione, che in questo modo ha la certezza di avere un ricambio generazionale. Un plauso a questi giovani professionisti per aver superato una selezione davvero difficile, così come agli istruttori e al direttore tecnico Thomas Busca, che nell’ultimo inverno hanno seguito i ragazzi nel corso propedeutico».