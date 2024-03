Ginnastica: La coppia Bertoncin-Fianco sul podio a Settimo Torinese

La coppia Ilaria Bertoncin e Manuela Fianco al termine dell’esibizione al cerchio ha totalizzato 12.275 punti, chiudendo alle spalle di Ginnastica Concordia (13.775) e davanti a Centro Sportivo Pianezza (11.350).

Sabato 16 marzo, ad Alessandria, si sono svolte due gare del circuito PGS, la prima prova di Ritmica Amica per la categoria Supermini e la seconda prova individuale B. Tra le under 15, nono posto per Gaia Rigollet (prima alla palla), 10° per Martina Montegrandi (seconda alla palla e al nastro), 16° per Chloé Demarin (terza alla palla); tra le under 17 quarto posto per Panasie Barailler, con il primo posto al nastro e il secondo alla palla.

Nella categoria Propaganda, 26a Martina Ziggiotto con una bella esibizione alle clavette, valsa il quarto posto, mentre nelle Mini 31a Elena Pennisi, in evidenza al corpo libero. Emozione e divertimento invece per le SuperMini in gara tra le under 8, categoria in cui non c’è una vera e propria classifica. In pedana Gaia Conti, Margot Epiney, Lisa Galluccio Della Volpe e Sophie Martinet.