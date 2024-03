Tennis: Grande successo per il Torneo Giovanile Agonisti Rodeo all'Aosta Academy

Nello scorso fine settimana l'Aosta Tennis Academy ha ospitato il torneo Giovanile Agonisti Rodeo riservato alle categorie under 10, 12 e 14.

Tra gli under 10 si è aggiudicato il tabellone maschile Jerome Gaspard che dopo aver eliminato in semifinale Ludovico Sebastiani per 4/1 2/4 12/10, in finale ha battuto Gabriel Dufour Ribera per 2/4 4/3 12/10. Nella categoria under 12 maschile primo posto per Oliviero Pretti che ha eliminato nell'ordine in semifinale Aleph Feliciati per 4/1 4/1 ed in finale René Macori per 4/0 4/1.

Tra i più grandi under 14 si è aggiudicata il tabellone femminile Gaia Paonessa mentre quello maschile è andato a Patryk Stasiak. Gaia Paonessa si è imposta nella sua categoria battendo in finale Anael Tovagliari per 4/0 4/3 dopo che in semifinale aveva superato per 4/2 4/0 Karol Tovagliari; nel maschile Stasiak si è imposto nella finalissima contro oliviero pretti con un doppio 4/1dopo che con lo stesso risultato aveva battuto in semifinale André Susanna.