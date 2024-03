Sci e inclusività

Lunedì 18 marzo, a Torgnon, si terrà la giornata sugli sci dedicata alle persone con disabilità, organizzata da Associazione Valdostana Maestri di Sci e Compagnia Valdostana delle Acque. Questa iniziativa è parte dell'accordo pluriennale tra la CVA e l'AVMS, mirato a sviluppare progetti inclusivi, promuovere l'avvicinamento allo sci per bambini e ragazzi, e implementare azioni di co-marketing.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9.30 davanti alla scuola di sci di fondo in località Plan Prorion, a Torgnon. Dalle 10 alle 13 sono in programma le lezioni gratuite di sci alpino e fondo.

Al termine della giornata verrà inoltre effettuata l’estrazione di 90 buoni per una lezione di sci gratuita tra i bambini che hanno partecipato alle giornate “SCI… Volare a scuola” che si sono svolte all’inizio del mese di dicembre e che sono state realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Regionale.

«In Valle d'Aosta lo sci è un'esperienza senza confini e tutti possono viverla. II nostro obiettivo è di ampliare sempre di più l'accessibilità dei nostri comprensori e in questa direzione abbiamo investito risorse e intelligenze per far decollare il progetto "Lo sci per tutte le abilità" che sta riscuotendo molte adesioni e grande apprezzamento. Sono i professionisti della montagna e in particolare i maestri di sci a giocare un ruolo da protagonisti: ci credono fortemente e hanno acquisito competenze di eccellenza per trasmettere a tutti l'emozione di una discesa sulla neve. Intorno a questa sfida di inclusione si stanno mobilitando anche iniziative private e l'evento di Torgnon è un bell'esempio di come, unendo le forze, si possono creare occasioni uniche di gioia che hanno come ingredienti base la montagna e lo sport» dichiarano gli assessori regionali Luigi Bertschy, Giulio Grosjacques e Carlo Marzi.

Beppe Cuc, presidente AVMS: «Collaboriamo da anni su iniziative di inclusività con l'Amministrazione regionale, con le altre associazioni e con gli enti territoriali, promuovendo la sinergia tra professionisti del territorio e per il territorio. L'accordo con CVA, grande realtà della Valle d'Aosta, cosi radicata nel contesto valdostano, ci ha permesso di ampliare le azioni dedicate ai bambini e alle persone con disabilità della Valle d'Aosta, che spesso non hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo neve, sostenendo anche una parte della formazione specialistica dei maestri e parte dell'acquisto degli ausili. Questo ci consente di offrire ai residenti, così come ai turisti, ulteriori possibilità di avvicinamento alla pratica dello sci, ampliando al contempo l'offerta turistica regionale».