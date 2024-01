Epica rimonta di Jannik Sinner: trionfo storico agli Australian Open

Dopo essere stato sotto di due set, l'azzurro ha vinto gli altri due, chiudendo poi il quinto con un convincente 6-3. Il risultato finale di questa epica battaglia è stato di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

La vittoria agli Australian Open rappresenta un traguardo straordinario per Sinner, che diventa il primo italiano a vincere a Melbourne dopo 48 anni, quando Adriano Panatta trionfò al Roland Garros nel 1976. Il giovane talento azzurro ha saputo recuperare due set di svantaggio contro un avversario di calibro mondiale come Medvedev.

Questo trionfo segna una giornata storica per il tennis italiano, unendo il successo di Sinner a Melbourne al trionfo in Coppa Davis conquistato due mesi prima a Malaga. Medvedev, d'altro canto, ha visto sfumare un'altra opportunità di vincere un titolo Slam, dopo essere stato in vantaggio 2-0, replicando la sconfitta subita due anni prima contro Nadal sempre a Melbourne.

La partita epica si è conclusa con un vincente di diritto da parte di Sinner dopo 3 ore e 46 minuti, catapultando l'azzurro nell'olimpo del tennis mondiale. Questo successo, ottenuto con una sola sconfitta in tutto il torneo (un set con Djokovic in semifinale e due con Medvedev nella finale), rappresenta una pietra miliare nella carriera del talentuoso giocatore di 22 anni, confermandolo come uno dei grandi protagonisti del circuito.