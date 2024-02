Tennis: Grande successo per il Grand Prix Giovanile Agonisti

Aosta Tennis Academy ha ospitato la prima tappa del 2024 del Grand Prix Giovanile Agonisti riservato alle categorie under 10, 12 e 14 giocata con la formula "Rodeo".

Il tabellone femminile under 10 è stato vinto da Giulia Borsato che si è imposta su Isabel Marusic per 4-1 4-0 e su Aurora Alerci per 4-0 4-0.

Giulia Borsato

Nel tabellone maschile si è imposto nel torneo under 10 maschile Nicolò Robba che ha vinto in semifinale contro Gabriel Dufour per 4-2 3-4 10-3 per poi battere in finale Jerome Gaspard per 4-2 4-0.

Nicolò Robba

Nella categoria under 14 si sono imposti Gaia Paonessa e Tancredi Tamagni; Gaia Paonessa ha battuto in semifinale Anael Tovagliari per 4-3 4-0 e poi nella partita finale ha superato Sara Boccato con il punteggio di 4-3 2-4 13-11.

Tancredi Tamagni

Nel tabellone maschile under 14 Tancredi Tamagni si è aggiudicato la finale contro Francesco Miele per 4-1 4-2 dopo che in semifinale aveva eliminato Edoardo Sfratato con un doppio 4-2.