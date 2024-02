Tennis: Botto dei talenti rossoneri. Vittoria schiacciante con un punteggio finale di 8-1

Nei singolari, sono stati particolarmente brillanti Alessio Pettenon, Giulia Borsato, Isabel Marusic, Nicolas Pettenon e Giada Crimiti, ciascuno contribuendo con il proprio talento alla conquista dei punti. I successi nei doppi hanno confermato la solidità della squadra, con le vittorie di Pettenon-Gaspard, Finelli-Marusic e Alerci-Borsato, dimostrando una coordinazione e un teamwork impeccabili.

Per questo importante appuntamento, i tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin avevano convocato una squadra di talenti, composta da Nicolò Robba, Gabriel Dufour, Alessio Pettenon, Jerome Gaspard, Leonardo Finelli, Nicolas Pettenon, Giulia Borsato, Aurora Alerci, Isabel Marusic e Giada Crimiti. La loro preparazione e impegno hanno contribuito in modo determinante al successo ottenuto oggi.

La prossima tappa della Coppa delle Province è fissata per il 25 febbraio, quando la Valle d'Aosta si scontrerà a Vercelli. Sarà un'altra occasione per dimostrare la forza e il talento della squadra, mantenendo alto il livello di competitività e aspirando a nuove vittorie nella competizione. L'entusiasmo e la determinazione dimostrati oggi lasciano ben sperare per un futuro promettente per la Rappresentativa Giovanile della Valle d'Aosta nella Coppa delle Province 2024.