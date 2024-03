Tennis: La Valle d'Aosta ha conseguito un risultato straordinario nella Coppa delle Province

Questo storico successo ha garantito loro l'accesso alla tanto agognata finale play off, un obiettivo mai raggiunto in passato nonostante i numerosi tentativi.

I giovani talenti valdostani, guidati con maestria dai Tecnici Fabio Paonessa e Alessandro Finelli, hanno dominato i campi di Rivalta Torinese del Tennis Momy con un'impressionante vittoria di 6 incontri a 3. Protagonisti assoluti della vittoria sono stati nei singolari Alessio Pettenon, Giulia Borsato, Nicholas Pettenon e Giada Crimiti, mentre nei doppi hanno brillato le coppie Pettenon-Robba e Borsato-Alerci, mostrando una sinergia e una determinazione senza pari. La squadra convocata per questa epica impresa includeva Giada Crimiti, Aurora Alerci, Giulia Borsato, Nicholas Pettenon, Enrico Meloni, Nicolò Robba e Alessio Pettenon, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo straordinario per raggiungere questo traguardo.

Ma la sfida più grande deve ancora venire: la finale play off, dove è in gioco un ambitissimo posto per le finali di Macroarea. Questo decisivo confronto avrà luogo nel weekend del 23-24 marzo contro la formazione di Asti Alessandria, giunta terza nel girone delle teste di serie. Ora, più che mai, la Valle d'Aosta dimostrerà al mondo intero la sua forza e la sua determinazione nell'affermarsi come una delle potenze emergenti nel mondo dello sport giovanile.