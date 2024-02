Tennis: Eccellenza valdostana trionfa nella Coppa delle Province

La Valle d'Aosta continua a dimostrare la propria forza nella seconda giornata della Coppa delle Province, aggiudicandosi una vittoria decisiva contro la squadra di Vercelli/Biella. La Rappresentativa Giovanile Rossonera ha fatto un'ottima prestazione in trasferta, vincendo con un convincente punteggio di 5 a 2.

Nel dettaglio, i giovani valdostani hanno dominato sia nei singolari che nei doppi. Tra i singoli, sono emersi Alessio Pettenon, Giulia Borsato e Nicholas Pettenon, che hanno ottenuto importanti vittorie. Nei doppi, le coppie formate da Jerome Gaspard e Alessio Pettenon e da Giulia Borsato e Aurora Alerci hanno confermato la loro compatibilità e abilità sul campo, portando a casa altri punti preziosi per la squadra.

Questa vittoria ha permesso alla Valle d'Aosta di prendere il comando solitario della classifica del girone, posizionandosi al vertice con grande determinazione. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima trasferta a Torino, prevista per domenica 03 Marzo, che si preannuncia come un momento cruciale per consolidare il loro successo.

I capitani Fabio Paonessa e Alessandro Finelli hanno sapientemente schierato la squadra, includendo giocatori di talento come Alessio Pettenon, Giulia Borsato, Aurora Alerci, Jerome Gaspard, Nicolò Robba, Leonardo Finelli, Giada Crimiti e Nicholas Pettenon, dimostrando così una grande capacità di gestione delle risorse e una profonda conoscenza delle dinamiche di gioco.