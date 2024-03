Premiazione Giovanile FITP VdA "Y.T.D. 2023"

Sabato 9 marzo, nei pressi della sede della Delegazione Regionale FITP VDA (c/o Working Space – Le Miroir – 10/M – 11100 Aosta) e più precisamente in Regione Borgnalle presso il Bar-Ristorante “Le Miroir”, la Delegazione Regionale F.I.T.P. della VDA organizza, a partire dalle ore 18,30, il Y.T.D. “Young Tennis Day 2023” al fine di premiare i giovani Valdostani che si sono contraddistinti nel corso delle attività programmate durante lo scorso anno.

Programma:

- Ore 18.30: Premiazione Atleti

"Con la certezza di poter contare sulla partecipazione di tutti i soggetti in indirizzo, delle Famiglie dei ragazzi e di tutti gli appassionati di Tennis, soprattutto per una buona riuscita dell’evento, vi ringraziamo per l’attenzione e, con un arrivederci a presto, si porgono i più cordiali saluti", sottolineano dall'organizzazione.